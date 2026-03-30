Foggia, vittoria di misura che riaccende la speranza

Il Foggia ritrova il successo nel momento più delicato della stagione e tiene vive le speranze di agganciare almeno i playout. Dopo il pari contro la Cavese, i rossoneri superano di misura il Trapani nello scontro diretto, conquistando tre punti pesantissimi. Un successo di “corto muso”, per dirla alla Allegri, ma dal valore enorme per classifica e morale. La squadra guidata da Michele Pazienza, complice anche la penalizzazione del Siracusa che in settimana aveva fatto scivolare i satanelli al penultimo posto, si rilancia ora per meriti di campo. Il Foggia si porta infatti a una sola lunghezza proprio dal Trapani, fermo a quota 27 punti. Restano però cinque i punti di distanza dal Giugliano, quartultimo, e sette dal Picerno, quintultimo a 33 punti. In sestultima posizione, e dunque al momento salvo, c’è il Sorrento. La situazione resta complessa e legata anche a possibili sviluppi extracampo, con Siracusa e Trapani che potrebbero incorrere in ulteriori penalizzazioni. Tuttavia, il Foggia ha il dovere di restare aggrappato alla matematica e di crederci fino all’ultimo. Decisiva contro i siciliani la rete di Cornelius Staver, che a inizio ripresa ha trovato il guizzo vincente regalando tre punti d’oro ai rossoneri. Un gol che vale tanto anche per il difensore, protagonista di una prestazione solida. “Ho anticipato il mio marcatore e sono riuscito ad arrivare prima sul pallone, con un pizzico di fortuna ma anche di bravura. Sono contento per il gol, ma anche per il lavoro degli attaccanti. Ora siamo messi meglio in campo: il mister ha trovato una formazione in cui ci esprimiamo al meglio. Le ultime prestazioni ci hanno dato fiducia anche a livello mentale”, ha dichiarato Staver ai microfoni di Antenna Sud Sport. Il calendario offre ancora quattro gare per tentare il colpo di coda. Sabato trasferta a Cosenza (ore 14.30), poi Siracusa in casa, Monopoli fuori e chiusura allo “Zaccheria” contro la Salernitana. Servirà continuità, ma il Foggia c’è e non ha intenzione di arrendersi.

(Ph. Federico Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 30 Marzo 2026