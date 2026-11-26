Riportare attività e occasioni di incontro nei locali commerciali rimasti chiusi lungo corso Giannone e viale XXIV Maggio, approfittando delle festività di fine anno per sperimentare nuove forme di rigenerazione economica, sociale e culturale in due importanti arterie cittadine è quanto prevede l’iniziativa “Rigenerare a Natale”, per la quale la Giunta comunale di Foggia ha approvato gli indirizzi che consentiranno l’utilizzo temporaneo degli immobili. Sempre nell’ambito delle iniziative legate alle prossime festività, l’esecutivo ha dato il via libera al riconoscimento di un contributo di 1.500 euro all’associazione Odv Presepistica Foggiana per la ventesima Mostra di Arte Presepiale, che sarà ospitata dal 6 dicembre al 6 gennaio nella cripta della Basilica Cattedrale. Un sostegno economico, fino a un massimo di 500 euro, sarà riconosciuto all’Asd Gagliarda per la manifestazione interregionale di boxe in programma sabato 28 novembre, che vedrà il Comune impegnato nella co-organizzazione dell’evento. Sul versante delle politiche giovanili, la Giunta ha approvato la proposta progettuale e il relativo piano finanziario con cui il Comune parteciperà all’avviso pubblico dell’Anci, cofinanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede l’assegnazione di spazi e immobili pubblici a giovani under 35 per lo sviluppo di progetti innovativi. Una nuova destinazione attende, intanto, una parte dell’edificio che in passato ospitava la scuola dell’infanzia “Sorelle Agazzi”, in via Menichella, per il quale l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 648.375 euro. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale e messa a norma dei locali, destinati a ospitare servizi di accompagnamento e assistenza alle persone coinvolte in percorsi di esecuzione penale, con particolare attenzione al loro reinserimento sociale e lavorativo, sia durante il periodo di detenzione sia nella fase di uscita dal circuito penitenziario. La manifestazione di interesse, presentata dal Comune lo scorso 6 giugno e curata da Alessia Cordisco, dirigente dell’Area 8 Rigenerazione urbana, è stata ammessa al finanziamento dalla sezione Opere pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia nell’ambito dell’avviso “Una Giustizia più inclusiva – Progetto SPES” (Servizi per le persone in esecuzione penale esterna), promosso dal Ministero della Giustizia e cofinanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. La scelta dell’immobile da parte dell’assessorato alle Politiche sociali è stata dettata dalla rispondenza dell’edificio ai requisiti richiesti dall’avviso pubblico, tra cui l’agibilità, l’assenza di barriere architettoniche e la possibilità di raggiungere la struttura con i mezzi pubblici.



Pubblicato il 26 Novembre 2026