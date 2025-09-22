Foggia, un punto d’oro ma domani c’è già la Casertana

Un punto d’oro per il Foggia quello ottenuto sabato scorso contro il più attrezzato Audace Cerignola al “Monterisi”. Uno 0-0 che oltre a valere il 5° punto in classifica dà morale alla truppa rossonera guidata dall’esperto Delio Rossi. Il tecnico dei sataenelli che alla vigilia aveva preferito far parlare un suo calciatore per sua scelta personale, è rimasto concentrato solo sulla preparazione della gara. una partita quella contro gli ofantini dove i il Foggia ha avuto le sue chance ma tutto sommato è un punto che deve dare morale per un campionato iniziato con le difficoltà evidenti di una rosa costruita last-minute e non del tutto completa per affrontare la difficile categoria, ma le vicissitudini giudiziarie, la stessa amministrazione extra del club, seppur la squadra resta del patron dimissionario Canonico, è evidente che sarebbe complicato per tutti. Delio Rossi tuttavia a fine gara si è detto realista in conferenza stampa e ribadito la sua posizione: “Siamo partiti in ritardo e la condizione atletica non è ancora delle migliori. In questo stadio abbiamo spesso sofferto in passato, e credo che oggi il Cerignola avrebbe meritato qualcosa in più. Abbiamo mostrato troppa frenesia nella gestione del possesso, ma l’atteggiamento e la determinazione della squadra mi hanno convinto, ed è un segnale incoraggiante per il futuro”. Il tecnico ha elogiato anche l’attaccante Sylla: “È un ragazzo che si spende molto. Avevo bisogno di qualcuno che sapesse far salire la squadra e tenere palla nei momenti difficili, e lui ci è riuscito” e chissà che l’ex Monopoli, possa anche segnare qualche gol pesante per la salvezza del Foggia.. Il tecnico rossonero ha fatto debuttare Oliva (2005) e Fossati (2003) e non è escluso che i due ragazzi possano giocare o trovare spazio nuovamente già domani pomeriggio alle 18,30 quando il Foggia scenderà in campo allo “Zaccheria” contro la Casertana, ottava in classifica ma distante solo due lunghezze. Sognare è lecito ma se il Foggia gioca con il cuore e la grinta di sabato scorso potrà dare fastidio a tante avversarie e togliersi qualche soddisfazione. Il timoniere e prima guida tecnica dello spessore di Delio Rossi, oltre a conoscere l’ambiente, c’è già riuscito in passato e se ha scelto di tornare e di restare nonostante le difficoltà, ci crede. (F. Antonellis/ Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 22 Settembre 2025