Foggia un pari che lascia intravedere note positive

Una notizia tragica ha lasciato infinita tristezza riguardante in qualche modo Potenza-Foggia, ha colpito tutti in quanto domenica sera, quasi verso mezzanotte è avvenuto un incidente stradale sulla strada che collega Potenza a Melfi, non molto distante dallo svincolo di Potenza est. Il mezzo di ritorno guidato dal maggiorenne di circa 23 anni, con a bordi due giovanissimi tifosi minorenni non ha retto l’urto del sinistro. Sul posto le forze di Polizia per la ricostruzione sanitari, ma non c’è stato nulla da fare e secondo le ricostruzioni i due minorenni sarebbero morti in ospedale. Una tragedia immane, alla quale ci stringiamo come cordoglio.

La partita, in secondo piano. Il Foggia di Capuano ottiene il suo secondo risultato utile questa volta in trasferta contro un Potenza che è settimo in classifica, a 14 punti. Il Foggia, dal canto suo, sale in nona posizione a quota nove e a meno 4 dal possibile aggancio al Sorrento che invece ha rimediato la sconfitta con i “cugini” dell’Audace Cerignola. I potentini, tuttavia, passano in vantaggio con un rigore dubbio che ha scatenato la reazione di Capuano che non riteneva corretta l’assegnazione. Nella ripresa il Foggia però non ha mollato e all’80esimo ha trovato la rete del pari, con un colpo di testa, su cross di Salinese. Dunque due ex, Capuano in primis e Emmausso regalano un dispiacere ai lucani che restano comunque nel novero delle prime dieci. I rossoneri sperano in una risalita, attraverso i punti e la crescita della condizione fisica, questo punto toccato nel post-gara da mister Capuano. La prossima partita del Calcio Foggia 1920 sarà domenica allo “Zaccheria” contro il Catania dove di fronte ci sarà un altro ex, Filippo D’Andrea, bomber però nelle recenti stagioni del Cerignola.

La voce del tecnico – Le dichiarazioni del tecnico rossonero Ezio Capuano al termine di Potenza-Foggia soffermandosi in particolar modo su cosa è mancato: “Un buon Potenza ci ha messo in difficoltà, noi invece abbiamo una condizione da migliorare. Per quanto concerne il mio modo di intendere il calcio, noi siamo molto carenti proprio sotto l’espressione della forza della tenuta, infatti soffriamo quando il ritmo di gara alto. Nel secondo tempo però siamo stati bravi, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo. Penso che il pareggio sia più che meritato, perché dopo un primo tempo di sofferenza, dove con grande onestà il Potenza palleggiava e veniva in verticale, ma di tiri in porta o parate del nostro portiere non ne ho viste. Resta il fatto che ho visto un grande Potenza, ma lo sapevamo perché la classifica non mente”. Capuano, però, si è anche detto contento della reazione dei suoi: “Sono orgoglioso di come i ragazzi hanno lottato. Siamo contenti, perché diamo continuità di risultati, ma so benissimo che c’è tantissimo da lavorare, però ho visto una squadra che non ha mollato su ogni palla. Addirittura abbiamo continuato a cercare il secondo gol, fino a quando poi siamo rimasti in dieci per l’infortunio di Salines e là abbiamo fatto di necessità virtù”.Chiosa finale con una polemica sulla direzione arbitrale: “Il rigore realizzato da Caturano è qualcosa di vergognoso, che con grande onestà anche l’arbitro l’ha ammesso. Errore clamoroso perché lui è in linea e se la palla viene spostata e va laterale non può essere mai rigore, perché vuol dire che il portiere l’ha toccata, è stato un abbaglio. Fermo restando che in quel momento il Potenza stava meritando, ma regalare un rigore non esiste e noi invece siamo stati bravissimi nel riportare la partita in parità”. Chissà che il Potenza non avrebbe segnato ugualmente, ma di fatto quel rigore ha pesato perché di lì in poi il Foggia ha dovuto fare una gara specie nella ripresa per riacciuffare il pari. (Ph. Federico Antonellis/ Calcio Foggia).



Pubblicato il 14 Ottobre 2024