Foggia umiliato dal Catania, un debutto da film horror

Il Foggia schiacciato dal Catania al “Massimino” un inizio da non ricordare, o meglio che serva subito da lezione per reagire perché i rossoneri ne beccano 6 senza farne uno. Si sapeva che la squadra fosse indietro con la preparazione iniziata in ritardo ma almeno cercare di tenere testa e impensierire la corazzata etnea sarebbe stato auspicabile. O la squadra guidata da Toscano sarà la candidata numero uno a vincere il campionato o il Foggia dovrà fare molta strada per salvarsi. Di sicuro urgono rinforzi ai rossoneri perché se no la salvezza potrebbe essere un cammino pi tortuoso dello scorso anno. Il Catania ha aperto i giochi dopo sei minuti con Cicerelli e poi la fiera del gol: al 26 ci pensa Donnaru,,a. Al 36 i siciliani calano il tris con Ierardi, Forte dal dischetto fa il poker.  DAusilio, lex Cerignola fa la “manitama la festa siciliana non è finita perché il portiere rossonero Borbei, non di certo nella sua miglior partita, non trattiene e subisce il sesto gol certificato da Lunetta per il punteggio tennistico di 6-0. Il Foggia torna in campo sabato sera contro il Sorrento alle 21. Ma senza rinforzi il cammino sarà davvero tortuoso, pertanto, il club deve fare in modo assolutamente di reagire al duro ko e di colmare un gap che evidentemente cè anche con il resto delle avversarie. Linizio è davvero sconfortante, i tifosi attendono una reazione. (Ph. Calcio Foggia)


