Foggia, trovato cadavere nelle campagne: ipotesi omicidio

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo, probabilmente di origini straniere, è stato trovato questo pomeriggio in aperta campagna a Foggia. Sul corpo sono presenti ferite sulle quali verranno condotti accertamenti. L'ipotesi è quella dell'omicidio. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni agricoltori, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.



Pubblicato il 28 Settembre 2025