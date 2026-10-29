Foggia, tre derby per dare una svolta alla stagione trascinati da Ravasio

Con quattordici punti in classifica, a una sola lunghezza dalla zona playoff e con tre punti di vantaggio sulla quintultima posizione, il Foggia di mister Gaetano Auteri può lavorare con meno pressione. Vietato, però, abbassare la guardia: la classifica è corta e servono punti pesanti per mettere in cassaforte la salvezza, primo obiettivo della società, prima di pensare eventualmente a qualcosa di più ambizioso. All’orizzonte ci sono tre derby consecutivi che potrebbero dare una svolta al campionato rossonero: lunedì sera la trasferta al “Capozza” contro il Casarano, poi venerdì 9 la sfida al Barletta e, infine, sabato 14 l’appuntamento al San Nicola contro il Bari. Per Auteri sarà anche l’occasione di ritrovare il suo recente passato, un’avventura mai davvero decollata, conclusa con l’esonero e con il mancato raggiungimento degli obiettivi. Quel Bari appariva mediocre, non troppo diverso da quello attuale in Serie C, con la differenza che oggi, almeno per il momento, occupa ancora il secondo posto. Tornando in casa Foggia, la parola d’ordine è continuità. Allo Zaccheria i rossoneri hanno raccolto otto punti, mentre in trasferta sono arrivati soltanto sei punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte. Numeri che raccontano quanto sia necessario trovare maggiore equilibrio, soprattutto lontano da casa. Tra le note più positive c’è sicuramente Ravasio, arrivato dall’Arezzo su richiesta dello stesso Auteri. L’attaccante sta facendo bene e contro la Cavese ha firmato il gol vittoria a due minuti dal 90’, correndo poi ad abbracciare il tecnico. Un gesto significativo, che può essere letto come un segnale di fiducia del gruppo nei confronti dell’allenatore, nonostante il gioco debba ancora decollare. Qualche progresso si è intravisto con il cambio di modulo e una maggiore spinta sulle corsie esterne, tanto da strappare gli applausi del pubblico dello Zaccheria a fine gara. L’impegno è stato riconosciuto, ma adesso servono conferme. I cali di attenzione sono costati finora cinque sconfitte e tredici reti subite in undici partite: aspetti sui quali bisognerà intervenire per migliorare i meccanismi difensivi e la gestione dei momenti delicati. Ravasio, con il suo senso della posizione, l’istinto del gol e la freddezza sotto porta, rappresenta una risorsa importante. Contro il Casarano, reduce dal successo esterno di Crotone e guidato dal nuovo tecnico Zauri, l’ex Arezzo cercherà anche la cinquantesima rete tra i professionisti. Un traguardo che aggiunge motivazioni a una sfida già delicata. Il Foggia, però, non è soltanto Ravasio. Contro la Cavese, soprattutto nella ripresa, la squadra ha mostrato coesione, capacità di compattarsi in difesa e altri elementi in grado di fare la differenza. Nei prossimi quindici giorni servirà trasformare questi segnali in risultati: i tre derby possono portare punti preziosi e nuovo entusiasmo, a patto di sfruttare le occasioni e mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti. (Ph. F. Antonellis/ Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 29 Ottobre 2026