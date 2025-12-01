Foggia torna al successo allo “Zaccheria” e ora pensa già al Siracusa

Una vittoria col cuore davanti a meno di 500 persone. Nessuno si aspettava i 3 punti col Cosenza ma il Foggia da libro cuore fa l’impresa allo “Zaccheria” grazie a mister Barilari che sta provando a compattare l’ambiente. Tre punti in cascina contro un Cosenza superiore sulla carta ma in campo con grinta e determinazione e cuore oltre l’ostacolo ha arriso ai satanelli. Il portiere Perucchini è stato un muri, ma molto bene tutti nel conquistare palla e non arroccarsi nella propria metà campo. Il Foggia ha concesso poco a uno dei migliori attacchi del girone C di Serie C. Il risultato finale è stato di 2-1 grazie alla rete all’ottavo minuto di D’Amico sponda Foggia, Ricciardi invece ha pareggiato i conti, loro hanno sbagliato il rigore del possibile 2-1 e invece il gol vittoria è arrivato al 90’ con Winckelmann che ha fatto esplodere la gesta dei rossoneri nel deserto dello “Zaccheria”. La prossima battaglia sarà in trasferta contro Siracusa che è penultimo con un punto in meno. Il tecnico Barilari nel post-gara: Una vittoria che dà morale. Avevo detto ai ragazzi di stringere i denti e hanno tenuto testa fino alla fine. Potevamo fare sicuramente meglio nelle ripartenze. Ma complessivamente sono contento anche della stessa prestazione. La prossima partita a Siracusa sarà uno scontro diretto e una partita da preparare al meglio, ci aspetta una settimana molto intensa. Aspetto il recupero di Petermann e Castorri e poi parlerà il mercato, ma ripeto testa ai miglioramenti e a lavorare”. A fine gara i giocatori a dimostrazione di quanto sono coesi tra loro sono scoppiati in un abbraccio di massa. La prossima battaglia. Sportiva s’intende, sarà sabato prossimo alle 14,30 in Sicilia contro il Siracusa. Il capitano Rizzo ha dedicato la vittoria al piccolo e compianto Paky e depositato un mazzo di fiori prima della gara. Nei giorni scorsi, il foggiano adottato oggi tecnico affermato del Marsiglia, De Zerbi gli aveva dedicato la vittoria, in una recente gara di Champions League. (Ph. Federico Antonellis/ Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 1 Dicembre 2025