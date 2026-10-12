Foggia, stop dopo due vittorie col Potenza. Auteri: “Risultato giusto”

La mini striscia di risultati utili inanellati dal Foggia si ferma a due vittorie: domenica pomeriggio, contro la capolista Potenza, i rossoneri si sono dovuti arrendere per 3-1. Il computo dei calci d’angolo dice 10-3 in favore del Foggia, ma il risultato premia i lucani, capaci di capitalizzare quanto creato. Già al 15’ passano in vantaggio con D’Auria, autore anche di un errore dal dischetto al 32’. Il primo tempo si chiude sull’1-0, con il Foggia in evidente affanno.

Nella ripresa, al 52’, Petrungaro, autore dell’assist per il primo gol, firma il raddoppio con un tiro che beffa Saro. Al 63’ arriva il tris: al termine di un’azione insistita, sempre di Petrungaro, arriva la goffa autorete di Smeraldi. I lucani sfiorano il poker con l’ex Murano, che centra la traversa. Berra, però, accorcia le distanze nel finale e firma l’1-3. Non era di certo la gara da vincere, ma si sarebbe potuto fare decisamente meglio. I giocatori del Foggia escono tra i fischi del proprio pubblico, mentre il Potenza vola a 22 punti, da solo in fuga. Il Foggia scivola fuori dalla zona playoff, all’undicesimo posto.

Gaetano Auteri ha commentato il match ai microfoni di Foggia TV: “Giusto così il risultato. Loro hanno vinto meritando perché hanno capitalizzato i nostri errori. I gol presi erano evitabili”. Il tecnico, con altrettanta onestà intellettuale, ha riconosciuto la qualità dell’avversario e spiegato che il primo gol ha cambiato l’inerzia della gara. Sulla scelta di Gallo dall’inizio, Auteri ha dichiarato: “Scelta iniziale. Volevo mettere due giocatori in mezzo al campo di un certo tipo per gestire le situazioni di gioco. Lo rifarei. Il 2-0 ci ha tagliato però le gambe. Contro squadre del genere, appena ti apri un po’, sei punito”. Preoccupazione per Petito, uscito per infortunio: in settimana saranno effettuati gli accertamenti del caso, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Il Foggia tornerà in campo lunedì sera nella trasferta contro il Giugliano.

(Ph. F. Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 12 Ottobre 2026