Foggia, stop al consumo di alcol per strada per contrastare degrado e schiamazzi

È stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente l’ordinanza firmata dalla sindaca Maria Aida Episcopo che introduce nuove disposizioni inerenti al consumo di bevande alcoliche al Quartiere Ferrovia. Per contrastare fenomeni di disturbo della civile convivenza, degrado urbano, schiamazzi e condotte negative per la collettività, fino al 17 aprile del prossimo anno, nel perimetro compreso tra Via Monte Sabotino-Piazzale Vittorio Veneto-Via Manfredi-Via Zara-Via Conte Appiano-Via Torelli-Piazza Cavour-Via Scillitani, con esclusione delle attività commerciali ubicate in Via Torelli, Via Conte Appiano, Piazzale Vittorio Veneto, Via Manfredi e Via Zara, è introdotto il divieto di consumo negli spazi pubblici di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, ad eccezione degli spazi pubblici rilasciati in concessione, anche temporaneamente (esempio: dehors), per gli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 00:00 alle ore 24 di tutti i giorni della settimana. La mancata osservanza comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 450 euro. In sostanza, l’ordinanza non è punitiva nei confronti di chicchessia: è semplicemente vietato consumare alcol per strada, per evitare possibili bivacchi, e comportamenti -determinati dall’alcol- che possono ledere la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano. È un richiamo alla responsabilità individuale, per garantire e tutelare la collettività tutta. La misura si aggiunge alle altre iniziative ed azioni già intraprese, di concerto anche con il Tavolo prefettizio settimanale, per il Quartiere Ferrovia.



Pubblicato il 18 Ottobre 2025