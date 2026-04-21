Foggia, stangata del Giudice Sportivo: quattro gare a porte chiuse

Mano pesante del Giudice Sportivo contro il Foggia dopo l’invasione di campo di alcuni “tifosi” durante il match contro il Monopoli domenica scorsa. Arriva la stangata: la società rossonera dovrà disputare le prossime quattro gare casalinghe a porte chiuse e pagare un’ammenda di 10.000 euro. Oltre alla prossima partita di domenica pomeriggio in programma allo “Zaccheria” alle 18 contro la Salernitana, terza forza del campionato, i rossoneri dovranno scontare altre 3 giornate a porte chiuse anche nella prossima stagione, con ogni probabilità nei dilettanti. Sui social qualche tifoso si è lamentato parlando di “due pesi e due misure” sotto alcune testate web, ma gesti del genere, che hanno spaventato anche i raccattapalle e offerto uno spettacolo indecoroso, non sono più ammissibili, anche alla luce di un’annata horribilis per il Foggia, segnata da dieci sconfitte consecutive e da svariati record negativi. La frustrazione non deve mai sfociare nella violenza: non si tratta di finto perbenismo, ma di senso civico. La stragrande maggioranza dei tifosi foggiani resta comunque straordinaria: la piazza lo è e la sua storia non verrà cancellata da questo amaro epilogo di stagione. Un finale complicato anche sul piano societario, con la proprietà cambiata praticamente a mercato concluso e l’Amministrazione Giudiziaria ancora presente fino all’ultimo step. Dunque, prima di puntare il dito contro la stampa, che si limita a riportare i fatti di cronaca senza indulgere in moralismi, serve uno sforzo collettivo per dare il buon esempio. Allo stadio, un tempo, si portavano le famiglie: l’auspicio è che ciò possa tornare a essere la normalità, anche grazie alla volontà della nuova proprietà guidata da De Vitto Casillo jr., intenzionata a risorgere come l’Araba Fenice. Un ulteriore segnale per salvare la stagione è arrivato con l’esonero di mister Michele Pazienza, che probabilmente, dal suo arrivo a stagione in corso d’opera, non è mai riuscito a dare la svolta attesa e che forse andava sollevato dall’incarico anche prima, non a 90 minuti dalla fine con un destino ormai segnato. A Barilari, unico tecnico di questa stagione capace a tratti di dare continuità di risultati e un minimo di identità al gruppo, l’arduo compito di ripartire. Il tecnico, richiamato dall’Amministrazione Giudiziaria, sarà affiancato dal preparatore atletico Renzo Ricci e dal secondo allenatore Dino Bitetto. Novanta minuti per sperare. Poi la società rifletterà sul da farsi e sulla prossima stagione, con l’auspicio, per il calcio pugliese e per tutti gli addetti ai lavori, che il Foggia possa mantenere la categoria e giocarsi il finale ai playout. (Ph. Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 21 Aprile 2026