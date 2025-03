Foggia Smart City, un supporto per l’ottimizzazione dei servizi comunali

“Oggi si parla tanto di smart city come strumento indispensabile per approcciarsi alle future sfide digitali ed amministrative, ma quando abbiamo avuto questa ‘visione’ nel 2014 non era così scontato considerarlo un obiettivo strategico. Finalmente, con l’avvio di questo progetto, che non è un punto di arrivo ma di partenza, il percorso di evoluzione del nostro Comune diventa realtà”.Ad introdurre il progetto “Foggia Smart City” è Paolo Affatato, dirigente comunale dell’Area 5 Suap e Patrimonio, Servizio Progettazione Smart City, alla vigilia dell’evento di presentazione ufficiale che si terrà venerdì 21 marzo, a partire dalle 10, presso la Pinacoteca Il 9Cento.Alla presentazione prenderanno parte esperti e istituzioni locali e nazionali a testimonianza della grande rilevanza del piano avviato per la prima volta nella regione, che mira a trasformare Foggia in un modello di innovazione digitale, aprendo nuove prospettive per l’intera Puglia.

Ad arricchire il corposo programma della giornata, l’intervento in videocollegamento del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi che parlerà alla presenza della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, dell’assessore comunale con deleghe a Innovazione digitale e smart city, Davide Emanuele, del vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Interverranno al dibattito, tra gli altri, Vito Bavaro, responsabile Trasformazione digitale Regione Puglia, Giuseppe Magro, ingegnere progettista della piattaforma Q-Cumber, Anna Maria Maggiore, responsabile ufficio VAS Ministero Ambiente e Sicurezza energetica e National Focal Point UN-ECE Espoo, rappresentanti regionali e nazionali Anci. A moderare sarà il giornalista Sergio De Nicola. “Foggia Smart City” è un’iniziativa sostenuta dalla Regione Puglia nell’ambito del “Programma Operativo Convergenza FESR – ASSE I Linea d’intervento 1.5.2 Patti per la città” che, grazie alla raccolta e all’integrazione di dati attraverso strumenti informatici avanzati, si configura come un esperimento pionieristico che ha già suscitato interesse a livello nazionale, dimostrandosi una risorsa strategica e innovativa sia per gli Enti pubblici che per la cittadinanza. La piattaforma, ancora “work in progress” e quindi in continua evoluzione, contiene due sezioni di servizi: una consultabile dai cittadini, attraverso applicazioni, di informazione in tempo reale, mobilità sostenibile e ambiente; l’altra dalla Pubblica Amministrazione che, avvalendosi di un ‘gemello digitale’ della città, è così in grado di velocizzare pratiche burocratiche, ricevere segnalazioni ed inviare informazioni ai cittadini, comunicando in tempo reale.A spiegare la “mission” e le tappe dello sviluppo del progetto è Gaetano Palumbo, IT development LEAD, a capo del team di sviluppo della Gestione Servizi SpA: “Noi siamo intervenuti nel 2023, quando il Comune ha avvertito l’esigenza di raggruppare una serie di software in un’unica piattaforma. È così che è nata l’idea di creare un portale di integrazione, unificando i diversi servizi, sintetizzando tutto al fine di renderli interoperabili. Questo ‘luogo unico’ si arricchirà sempre di più in base alle esigenze dell’Ente, aggiornandosi a beneficio di Amministrazione e cittadini”.

La piattaforma, infatti, oltre a costituire un “contenitore” tecnologico di strumenti utili ai cittadini nella vita quotidiana, rappresenta anche un concreto supporto alla pubblica amministrazione che può avvalersi della tecnologia per ottimizzare i processi di lavoro e rendere risposte più immediate e puntuali, puntando ad una crescita sostenibile e al miglioramento della qualità della vita, ancora una volta a beneficio dei cittadini.

Tra i servizi disponibili “Q-Cumber”, che fornisce supporto alle decisioni connesse a sistemi di rilevazione e monitoraggio ambientale e sociale che, grazie alla mappa interattiva, consente di monitorare lo stato ambientale del territorio condividendo performance e anomalie. C’è poi la mobilità sostenibile attraverso “Foggia Ciclabile” e il “Virtual tour” che consente di consultare la mappa delle ciclabili in città. E ancora, “Foggia Notice”, l’app ufficiale del Comune di Foggia, progettata per mantenere i cittadini costantemente connessi e informati, con una vasta gamma di comunicazioni, garantendo la sicurezza e il benessere della Comunità. Di particolare interesse il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria, una rete costituita da sensori, collegati in tecnologia “LoRa” (Long Range), un sistema wireless sviluppato per creare una rete a bassa potenza e ampio raggio funzionale all’acquisizione dei parametri di qualità dell’aria della città.

“Abbiamo ideato, progettato e visto nascere uno strumento che ci consentirà di conoscere sempre meglio la nostra città – aggiunge Affatato -. Ora comincia il lavoro sul campo che si divide in due step principali: raccolta ed elaborazione di contenuti e dati, ed innovazione della struttura comunale, aspetto che comprende anche le modalità di lavoro e formazione dei nostri professionisti”.



Pubblicato il 19 Marzo 2025