Foggia Smantellata dalla Guardia di Finanza banda dedita ai furti ed al riciclaggio di auto

I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali coercitive, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 13 soggetti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di autovetture, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio .Il provvedimento ha disposto:- la custodia cautelare agli arresti domiciliari per 10 indagati;- il divieto di dimora per un soggetto; l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per ulteriori due indagati .Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, hanno consentito di ricostruire l’operatività di un sodalizio criminale stabilmente organizzato, caratterizzato da una precisa ripartizione dei ruoli tra un gruppo attivo nell’area di Bitonto (Ba) e uno operante nella città di Cerignola (Fg).Il gruppo bitontino era incaricato della fase esecutiva dei furti di autovetture nel territorio barese, realizzati mediante il consolidato metodo della cosiddetta “spintarella”, utilizzando veicoli di grossa cilindrata appositamente predisposti. I mezzi rubati venivano poi rapidamente smontati e “cannibalizzati” in aree rurali isolate .Al gruppo cerignolano era invece affidata la gestione logistica e commerciale dell’intera filiera illecita: trasporto delle parti smontate, stoccaggio in depositi ritenuti sicuri e successiva consegna ad autodemolitori compiacenti, incaricati dell’immissione dei ricambi nel fiorente mercato nero del settore .Le investigazioni hanno inoltre permesso di accertare che parte dei proventi illeciti veniva auto-riciclata dal promotore dell’associazione ( un cerignolano) mediante l’acquisto di nuove autovetture formalmente destinate ad attività di noleggio, con l’obiettivo di cancellare l’origine illecita dei capitali e reinserirli nel circuito economico legale.

P.Fer.



Pubblicato il 31 Luglio 2026