Foggia si stringe intorno ad Arianna: “Io in silenzio non ci sto più”

“Arianna, Foggia è con te”, “Siamo tutte Arianna”, “Foggia rompe il silenzio”. Questi sono alcuni degli slogan che scandiscono il lungo corteo che si è radunato ieri pomeriggio nel piazzale della chiesa di S. Michele. Qualche manifesto manda al diavolo le mimose per affermare “Vogliamo i cambiamenti”. Avanti fino all’isola pedonale dove arriva Arianna Petti, la ragazza che ha denunciato in un video di essere vittima di deepfake porn. Dopo aver fatto esplodere il caso via web, ieri sera davanti alla folla radunata, faccia a faccia con la città che le si è stretta intorno, ha pronunciato altre parole. Il tono basso all’inizio, tremolante, poi sempre più deciso. “Oggi sono qui, voce e corpo delle persone umiliate e violentate dalle immagini che non lasciano lividi sulla pelle ma che feriscono l’anima. Immagini con lo scopo di distruggermi, questa non è solo persecuzione e violenza, questo è un crimine”.

“Il silenzio protegge chi fa del male, non chi lo subisce”, è una delle frasi simbolo della sua battaglia, rilanciata dal volantino di diffusione della marcia per lei e con lei. “Lo voglio gridare forte qui stasera, io in silenzio non ci sto più, continuerò a chiedere giustizia. Oggi sono io, domani potrebbe essere una sorella, una madre, un’amica. Io non sono colpevole. Siete la prova- ha aggiunto rivolta al suo numeroso uditorio- che non sono sola e che la solidarietà è più forte della cattiveria. Marciamo insieme per pretendere che chi commette questo paghi. Io non so chi si nasconda dietro tutto questo, ma noi siamo qui e vinceremo. Grazie alle istituzioni, alla sindaca, a Foggia, grazie Italia”.

Lungo scrosciare di applausi per lei non solo alla fine del discorso ma come tributo, da subito, “per averci unito tutti con il suo coraggio. Oggi non esistono parti diverse”. Parole pronunciate da chi ha guidato il corteo scandendo il ritmo della marcia al megafono. A segnalare la loro presenza, le scuole di Foggia con alcuni striscioni. C’erano tutti i centri antiviolenza della città, l’ordine dei Medici, le associazioni universitarie, l’amministrazione comunale con la sindaca Episcopo e parte della giunta, oltre tutte le sigle in calce al manifesto, tante cittadine e cittadini, molti giovani.

È seguita un’altra testimonianza, un caso simile al suo raccontato da Brunella. Secondo la stessa narratrice della propria storia, “quattro anni fa i tempi non erano maturi per questo”, e ha detto di essersi sentita allora più sola.

Abbiamo visto cortei a Foggia per qualche caso di femminicidio negli anni scorsi, abbiamo assistito al dolore e allo sdegno per quello di Hayat Fatim, per citare quello più recente. Secondo Francesca Vecera, operatrice di ‘Impegno Donna’, questo omicidio ha dato una scossa ulteriore alla città di Foggia. “Oggi- dice al Quotidiano di Foggia- la città non si è girata dall’altra parte, è un movimento di partecipazione che arriva dalla società civile, dal basso, dalla gente della città, uomini e donne. Sulla carta le sigle presenti oggi sono 23, ma non saperi dire quanti sono qui a manifestare solidarietà ad Arianna. La manipolazione del corpo delle donne mira a distruggere non solo la persona, ma la democrazia. Questo dei manifesti per strada è un caso ancora più particolare, sul web si lascia qualche traccia, nel caso specifico devi trovare magari la telecamera per la persona che ha agito”.

Antonietta Lelario, veterana delle battaglie femministe, ha aggiunto: “Abbiamo una lunga storia di movimento femminile, l’ho visto sempre fra noi donne, bastava una telefonata e ci riunivamo. Chi ha ricevuto la violenza non deve giustificare nulla”. Arianna, hanno ricordato gli organizzatori della manifestazione, “l’abbiamo vista crescere nella parrocchia di S. Michele”, chiesa da cui è partito il corteo e che si è stretta in un lungo abbraccio intorno a lei con tutta la città.

Paola Lucino



Pubblicato il 24 Settembre 2025