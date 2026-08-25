Foggia, ritorno da tre punti a Crotone: Petito firma l’impresa

Dopo 64 anni il Foggia torna a vincere a Crotone e lo fa nel modo più prezioso possibile: con una squadra ancora in costruzione, un’estate complicata alle spalle e un gruppo assemblato in fretta, i rossoneri inaugurano il campionato di Serie C con tre punti pesantissimi. L’ultimo successo in Calabria risaliva al 1962, quando a decidere la sfida fu Ciccio Patino. Questa volta il protagonista è stato Petito, arrivato da poco e subito decisivo. Al 23’ l’esterno ha sfruttato alla perfezione l’invenzione di Haoudi, tra i più vivaci della serata: controllo in corsa e conclusione mancina che non ha lasciato scampo al portiere del Crotone. Un gol che vale molto più di una semplice vittoria, considerando il particolare momento vissuto dal Foggia. La squadra di Gaetano Auteri ha mostrato soprattutto compattezza e spirito di sacrificio. Non sono mancati alcuni momenti in cui i rossoneri avrebbero potuto gestire meglio il pallone e sfruttare gli spazi concessi dagli avversari, ma nel complesso la fase difensiva ha funzionato. Nel finale il Foggia ha stretto i denti, difendendo il vantaggio fino al triplice fischio. Auteri, al termine della gara, ha sottolineato proprio la difficoltà del percorso di preparazione. Il tecnico ha ricordato come il precampionato sia iniziato soltanto l’8 agosto e come alcuni giocatori siano arrivati a ridosso dell’esordio. Una situazione che inevitabilmente condiziona condizione fisica, automatismi e continuità nell’arco dei novanta minuti. Come riportato dai canali ufficiali del club rossonero, Auteri ha dichiarato nel post gara: Abbiamo bisogno di allenarci per migliorare”, il concetto espresso dall’allenatore, che ha comunque promosso l’atteggiamento della squadra. Il Foggia, secondo Auteri, è stato bravo a rimanere compatto, ordinato e aggressivo quando necessario, concedendo poco e mettendo in campo una notevole dose di sacrificio. Il calendario, però, non concede tregua. Sabato arriva la Salernitana e il Foggia dovrà nuovamente fare i conti con tempi ridotti per recuperare energie e lavorare sul piano tattico. “Faremo ancora una volta di necessità virtù”, ha spiegato Auteri, consapevole che servirà tempo per vedere la squadra al massimo delle proprie possibilità. Buone notizie, infine, sulle condizioni di Di Pasquale. Il difensore ha accusato il riacutizzarsi di un problema al ginocchio, ma gli esami hanno evidenziato soltanto un’infiammazione con un piccolo edema nella zona posteriore. Per lui sono previsti alcuni giorni di riposo. Il Foggia riparte dunque con una vittoria dal peso specifico enorme. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma il primo passo è stato quello giusto: espugnare Crotone e iniziare la stagione con tre punti che possono dare fiducia a un gruppo nato in fretta, ma già capace di soffrire e vincere insieme. (Ph. Federico Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 25 Agosto 2026