Foggia riprende quota con Aeroitalia, Piemontese: “Scalo strategico”

“L’obiettivo di Aeroporti di Puglia e Aeroitalia è portare il Gino Lisa da 70mila a 120-150 mila passeggeri nel giro di un anno. Ma oltre a mettere a terra un piano industriale così forte e così prezioso, il solito appello: per sostenere un aeroporto bisogna comprare i biglietti”. Parole di Antonio Vasile, presidente di Adp. E il boom di acquisti è avvenuto non appena è stato possibile dopo lo stop con Lumiwings. La nuova compagnia che subentra è Aeroitalia. Ieri si è presentata nella hall partenze dello scalo foggiano, in conferenza stampa, con l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, il presidente di Adp Vasile, il direttore generale Marco Catamerò e l’assessore regionale Raffaele Piemontese.

“In meno di 48 ore sono stati venduti più di mille biglietti per Milano Malpensa e seicento per Torino- ha detto Gaetano Intrieri- non ce lo aspettavamo, se il buongiorno si vede dal mattino…Continuando così, è evidente che metteremo ulteriori frequenze. Vogliamo espanderci in Puglia come per Sicilia e Sardegna, crediamo che questa regione sia quella che ha più prospettive di traffico”. Dal 15 dicembre, in previsione, voli anche per Bologna con una ripresa per la “summer season” da marzo a ottobre. Anche la destinazione Roma potrebbe essere inclusa ma “sebbene non voglio promettere nulla, ci stiamo seriamente pensando”.

In conferenza stampa qualcuno ha chiesto di Linate, ma per ora non se ne parla, a meno che non si ottenga la “continuità territoriale”. Tutto l’iter, hanno rassicurato i tecnici di Adp, è stato avviato, compreso lo studio del territorio che è in fase di analisi. Il Ministero avrebbe chiesto “integrazioni”, dal punto di vista delle disposizioni europee nell’ambito di una complessa procedura. La fase istruttoria è in via di conclusione, dopo si potranno avere “slot specifici per zone disagiate e periferiche”.

L’assessore Piemontese ha ricordato che, in questa fase di inattività dallo scalo, “in tanti ci sono stati vicini, è stato un vero e proprio abbraccio”. Ha ringraziato Vasile: “Per Foggia ti sei sempre speso”. Dallo “sblocco del dossier” a Bruxelles all’allungamento della pista, l’amministratore pugliese ha ripercorso le tappe di uno scalo che era “morto”; fino agli investimenti di 55 milioni di euro fra caserma dei vigili del fuoco, aerostazione, piazzale, villaggio azzurro, protezione civile. “Questo è un aeroporto strategico per la rete aeroportuale pugliese, ci siamo rivolti a una compagnia con 3 milioni di passeggeri e 15 aeromobili. La ripresa con Aeroitalia è un nuovo inizio per Foggia con più rosee prospettive di quelle che abbiamo alle spalle”.

Circa la compagnia di imprenditori pugliesi interessata allo scalo- “Puglia Sky” il suo nome, sembrava che potesse intervenire date le difficoltà di Lumiwings- ha chiarito Antonio Vasile. Al momento il Gino Lisa ha un problema di infrastrutture. In corso d’opera alcune gare che, com’è noto, riguardano l’aerostazione e il piazzale, nonché la caserma dei vigili del fuoco per cui la Regione ha già il finanziamento. “I fondi di sviluppo e coesione, con i quali queste opere sono state finanziate, sono anche arrivati con tre anni di ritardo. Ora che le gare saranno tutte espletate la questione potrà essere superata. Il problema non è trovare una seconda compagnia, quello di ‘Puglia sky’ è un progetto che nasce da uno studio in tempi non sospetti, prima che Lumiwings sparisse. Abbiamo sempre immaginato che, raggiunto un adeguato numero di passeggeri, potrebbe capitare un giorno di avere un’impresa partner. Perché 10 pugliesi, 20, 100 pugliesi non potrebbero creare una compagnia aerea?”.

Poi ha fatto riferimento all’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri che, in sala, ha illustrato l’ampliamento del proprio network con il Gino Lisa e le rotte italiane in programma da Foggia. “Il dott. Intrieri ha reso semplice qualcosa che è stato già fatto”.

Insomma, sembra di capire che per ora Puglia Sky non decollerà, i cieli foggiani vedranno volare un’altra compagnia, come già probabile dalla conferenza stampa di oltre un mese fa. Ha precisato Intrieri: “Abbiamo una percentuale di riempimento dei nostri aerei dell’80-85%, significa che avere una compagnia con i colori italiani conta ancora qualcosa”.

L’idea pugliese, tuttavia, ha suscitato un importante riscontro: “Abbiamo registrato- parole di Vasile- la disponibilità di Confindustria Bari, Bat ma aggiungo anche Foggia. Ognuno di loro ha intercettato interesse e disponibilità a stare nella partita che Confindustria segue in prima persona, anche perché noi siamo il contraente. Se nasce un’impresa – non solo aerea- pugliese non possiamo che gioirne, ma siamo pronti a investire, mi sembra corretto dirlo, anche in compagnie che già esistono”. Sky Puglia ha anche il favore di Adp in quanto il “brand pugliese è così potente e affermato che si potrebbe mettere ovunque perché funziona”.

Paola Lucino



Pubblicato il 21 Ottobre 2025