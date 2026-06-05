Foggia ricorda le tre vittime del crollo di via De Amicis

Un momento di raccoglimento e riflessione per mantenere viva la memoria di una delle ferite più profonde nella storia recente della città di Foggia. Ieri, nel dodicesimo anniversario della tragedia di via De Amicis, si è tenuta una cerimonia commemorativa alla presenza della vicesindaca Lucia Aprile, di rappresentanti istituzionali e di alcuni familiari delle vittime. Era la notte tra il 3 e il 4 giugno 2011 quando, alle 3:50, un violento boato interruppe il silenzio del centro cittadino. Una fuga di gas causò il crollo della palazzina al civico 22 di via De Amicis, provocando la morte di tre persone e lasciando una cicatrice indelebile nella comunità foggiana. Tra le macerie persero la vita i coniugi Giuseppina Fiore e Luigi Veneziano, che con un gesto di immenso amore riuscirono a proteggere il loro figlioletto Salvatore, salvandolo nonostante la devastazione dell’esplosione. Tuttavia, nei giorni successivi al tragico crollo, sopraggiunse la morte anche di Antonio Morelli, uno dei quattro feriti coinvolti nell’accaduto. Durante la commemorazione, la vicesindaca Lucia Aprile ha reso omaggio al coraggio e al sacrificio delle vittime, rimarcando come la città continui a preservare il ricordo di quella notte drammatica. Un particolare pensiero è stato dedicato alle famiglie straziate dalla perdita e a tutti coloro che, nei momenti concitati del disastro, si impegnarono eroicamente per prestare soccorso tra le macerie. La cerimonia si è conclusa con un toccante minuto di silenzio e la deposizione di un omaggio floreale in memoria delle vite spezzate.



Pubblicato il 5 Giugno 2026