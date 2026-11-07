Foggia ricorda Giovanni Panunzio, ma la commemorazione resta segnata dalle polemiche

La commemorazione di Giovanni Panunzio, l’imprenditore edile foggiano ucciso dalla mafia il 6 novembre 1992, si è svolta ieri nel segno della frattura tra la famiglia e l’amministrazione comunale. Nel 34° anniversario dell’omicidio, le istituzioni civili, militari e religiose si sono ritrovate davanti alla stele dedicata all’imprenditore, mentre i familiari e i rappresentanti dell’associazione a lui intitolata hanno scelto di non partecipare alla cerimonia, in aperta polemica con il Comune e con Libera. Panunzio fu assassinato per essersi rifiutato di pagare una tangente di due miliardi di vecchie lire e per aver denunciato i suoi estorsori, anche attraverso un memoriale. Le sue denunce contribuirono alle indagini che portarono all’arresto e alla condanna dei responsabili delle estorsioni. “Noi oggi ricordiamo Giovanni Panunzio, che è un patrimonio della città – ha sottolineato l’assessore comunale alla Legalità Giulio De Santis -. Ricordiamo il suo coraggio, il sacrificio che ha fatto per la nostra città. Lo facciamo con il deposito della corona, poi con una manifestazione teatrale e con una settimana di eventi che si terranno nella Casa Panunzio, il primo bene confiscato alla mafia a Foggia che la giunta Episcopo ha riaperto e destinato ai servizi sociali”.

A segnare la giornata, tuttavia, è stata soprattutto l’assenza dei familiari, che contestano all’amministrazione comunale la gestione della stele commemorativa e della sede dell’associazione dedicata all’imprenditore. La protesta coinvolge anche Libera, alla quale è stato chiesto di cancellare il nome di Giovanni Panunzio dal proprio sito. “Della sua memoria ce ne faremo carico noi stessi”, hanno affermato i familiari. A spiegare le ragioni della decisione è stato il figlio Michele Panunzio, che ha ribadito il significato della testimonianza lasciata dal padre. “Mio padre in vita ha lasciato un messaggio chiaro e tangibile a tutti, ovvero quello di dire no alla mafia e denunciare rivolgendosi alle istituzioni. Lo ha fatto con il suo sacrificio. È un messaggio che lascia soprattutto alle nuove generazioni”. Il figlio dell’imprenditore ha inoltre precisato che la mancata partecipazione non era rivolta contro le autorità presenti alla commemorazione. “La nostra assenza non voleva essere uno sgarbo nei confronti di questore e prefetto. Siamo amareggiati per come sono andate le cose. Manifestiamo anche oggi una genuina volontà di confronto e di ricomposizione delle fratture non create da noi o dall’associazione intitolata a Giovanni Panunzio”.

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Pubblicato il 7 Novembre 2026