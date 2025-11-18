Foggia ricorda Francesco Rotundi, una giornata dedicata al progettista della Vespucci

Una giornata dedicata alla memoria di una delle figure più rilevanti della storia marittima italiana. È quella che Foggia ha voluto riservare domenica scorsa a Francesco Paolo Rotundi, l’ingegnere navale foggiano noto in tutto il mondo come il progettista della nave scuola Amerigo Vespucci, definita da molti “la più bella nave del mondo”. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Cultura e dall’Assessorato alla Cultura del Comune, ha rappresentato non solo un omaggio al valore storico e tecnico del suo operato, ma anche un momento di rinnovato orgoglio civico per una città che riscopre uno dei suoi figli più illustri.

La giornata si è aperta con la deposizione di una corona di fiori presso il monumento dedicato a Rotundi nella Villa Comunale, alla presenza della vicesindaca Lucia Aprile, del presidente della Commissione Cultura Italo Pontone e dei familiari dell’ingegnere. Un gesto semplice ma carico di significato, seguito dalla celebrazione eucaristica nella parrocchia di Gesù e Maria, comunità alla quale Rotundi era profondamente legato. Nel pomeriggio il Teatro Umberto Giordano ha ospitato un articolato programma istituzionale e culturale, alla presenza della sindaca Maria Aida Episcopo, dell’assessora alla Cultura Alice Amatore e dei consiglieri Italo Pontone e Marco Pellegrino. Gli interventi hanno ripercorso le tappe fondamentali della vita dell’ingegnere, mettendo in luce non solo il suo talento tecnico, ma anche il contributo dato all’ingegneria navale italiana.

Nato a Foggia nel 1885 e formatosi nella Regia Scuola di Marina di Napoli, Rotundi divenne infatti uno dei più brillanti progettisti del Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia. Oltre alla celebre Amerigo Vespucci, varata nel 1931, progettò altre imbarcazioni di grande valore storico e tecnico, imponendosi come figura centrale nella marineria italiana. La sua opera, raffinata e innovativa, resta un esempio di eleganza costruttiva e di altissima ingegneria.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari, studiosi e rappresentanti del mondo della marineria, sottolineando il peso culturale della sua eredità e il forte legame che l’ingegnere mantenne per tutta la vita con la sua città natale.

La giornata si è chiusa con il concerto della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Sud di Taranto, che ha offerto un omaggio musicale intenso e coinvolgente. Un modo per suggellare un appuntamento pensato non solo per ricordare, ma per riaffermare il valore identitario di Rotundi per Foggia.

.



Pubblicato il 18 Novembre 2025