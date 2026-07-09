Foggia ricorda don Antonio Silvestri a 189 anni dalla scomparsa
A Borgo Croci la commemorazione del Servo di Dio
La comunità foggiana ricorderà il prossimo 20 luglio il Servo di Dio don Antonio Silvestri, sacerdote che dedicò la propria vita agli ultimi e la cui figura continua a rappresentare un punto di riferimento per la città. Alle 19, nella chiesa di Santa Maria di Loreto, detta di Sant’Eligio, a Borgo Croci, sarà celebrata una Messa solenne in occasione del 189° anniversario della sua morte, presieduta dall’arcivescovo emerito di Foggia-Bovino, monsignor Francesco Pio Tamburrino. Don Antonio Silvestri morì a Foggia il 20 luglio 1837, vittima del cholera morbus, dopo aver speso l’intera esistenza al servizio dei più deboli, dedicandosi in particolare all’infanzia abbandonata, ai carcerati e ai condannati a morte in cerca di redenzione, oltre che alle donne rimaste sole perché povere, anziane o malate.
Dalla sua scomparsa sono state numerose le iniziative promosse per mantenerne viva la memoria e far conoscere l’opera di questo sacerdote oratoriano. In questo percorso continua a essere impegnata la Confraternita di Sant’Eligio, affiancata negli ultimi anni da un Comitato promotore che ha visto alternarsi numerose personalità del mondo culturale cittadino, impegnate nella ricerca storica, nella conservazione e nella valorizzazione della sua figura attraverso iniziative di carattere musicale, letterario e divulgativo. Al termine della celebrazione eucaristica sarà proposto lo spettacolo teatrale “Vivere per gli altri”, a cura della compagnia Tutti in Scena, diretta da Michele Dell’Anno e Giustina Ruggiero.
Pubblicato il 9 Luglio 2026