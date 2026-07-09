Foggia ricorda don Antonio Silvestri a 189 anni dalla scomparsa

La comunità foggiana ricorderà il prossimo 20 luglio il Servo di Dio don Antonio Silvestri, sacerdote che dedicò la propria vita agli ultimi e la cui figura continua a rappresentare un punto di riferimento per la città. Alle 19, nella chiesa di Santa Maria di Loreto, detta di Sant’Eligio, a Borgo Croci, sarà celebrata una Messa solenne in occasione del 189° anniversario della sua morte, presieduta dall’arcivescovo emerito di Foggia-Bovino, monsignor Francesco Pio Tamburrino. Don Antonio Silvestri morì a Foggia il 20 luglio 1837, vittima del cholera morbus, dopo aver speso l’intera esistenza al servizio dei più deboli, dedicandosi in particolare all’infanzia abbandonata, ai carcerati e ai condannati a morte in cerca di redenzione, oltre che alle donne rimaste sole perché povere, anziane o malate.

Dalla sua scomparsa sono state numerose le iniziative promosse per mantenerne viva la memoria e far conoscere l’opera di questo sacerdote oratoriano. In questo percorso continua a essere impegnata la Confraternita di Sant’Eligio, affiancata negli ultimi anni da un Comitato promotore che ha visto alternarsi numerose personalità del mondo culturale cittadino, impegnate nella ricerca storica, nella conservazione e nella valorizzazione della sua figura attraverso iniziative di carattere musicale, letterario e divulgativo. Al termine della celebrazione eucaristica sarà proposto lo spettacolo teatrale “Vivere per gli altri”, a cura della compagnia Tutti in Scena, diretta da Michele Dell’Anno e Giustina Ruggiero.



Pubblicato il 9 Luglio 2026