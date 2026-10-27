Foggia riceve ufficialmente il titolo di Città Europea dello Sport

Il Salone d’Onore del CONI, a Roma, ha ospitato la 38ª edizione del “Gala European City of Sport”, la manifestazione organizzata da ACES Italia in collaborazione con MSP Italia e condotta dal direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo nazionale ed europeo, tra cui il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e Giovanni Malagò, commissario FIGC e membro del Comitato Olimpico Internazionale. Nel corso dell’incontro sono state consegnate le Benemerenze Europee dello Sport e della Salute 2026-2028 a sindaci, assessori, dirigenti sportivi, ambasciatori dello sport nell’ambito del progetto SANE Erasmus+ e atleti distintisi per il loro impegno nella diffusione della pratica sportiva e nella crescita delle comunità. A rappresentare il Comune di Foggia alla cerimonia sono stati la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, che hanno ricevuto il riconoscimento di Città Europea dello Sport per il 2027. Il titolo premia il percorso della città nella promozione della pratica sportiva, con particolare attenzione alla salute, all’inclusione, alla partecipazione e alla formazione, e rappresenta un’occasione per sviluppare ulteriormente le politiche comunali in questi ambiti. Presente anche Francesca Rondinone, presidente regionale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno e componente del consiglio regionale del CONI Puglia, invitata da ACES Italia. “Con l’orgoglio di vedere la Puglia presente in un contesto così autorevole e riconosciuta come riferimento per lo sport a livello internazionale, ringrazio le cittadine e i cittadini di Foggia che hanno contribuito al conferimento di un risultato per noi particolarmente importante, e ringrazio anche l’entusiasmo che i commissari ACES -giunti in città per valutare la nostra candidatura- hanno manifestato in modo sincero e intenso in tanti momenti. E un ringraziamento sentito lo devo, a titolo personale prima ancora che istituzionale, a Mimmo Di Molfetta che non solo ha un’estrazione olimpica di grande spessore, ma sta ricoprendo il ruolo di assessore coniugando la sua esperienza e passione con la capacità di visione e l’ammirevole voglia di lasciare una traccia significativa per la comunità negli anni a venire” le parole della sindaca Maria Aida Episcopo.

“Una vita nello sport a ogni livello mi ha insegnato quanto lo sport sia fondamentale per migliorare la qualità della vita delle singole persone e di una comunità. Questo prestigioso attestato deve essere inteso come un riconoscimento degli sforzi e dei sacrifici fatti negli anni da tanti e tante, della volontà di cambiare una narrazione unicamente negativa e parziale, e della determinazione nel porsi ulteriori prestigiosi traguardi da raggiungere” sottolinea l’assessore Domenico Di Molfetta.



Pubblicato il 27 Ottobre 2026