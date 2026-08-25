Foggia prima tra le città che perdono più residenti

Assegnato a Foggia un’ulteriore “maglia nera”: il capoluogo dauno guida infatti la classifica delle città che registrano il maggior numero di residenti che si trasferiscono verso altri comuni. Nel triennio 2023-2025, il saldo migratorio interno, calcolato ogni mille abitanti, si attesta a -19,48. In termini assoluti, la città ha perso 2.844 abitanti. Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha rielaborato le informazioni relative ai trasferimenti di residenza del 2025, confrontandole con l’analisi statistica dei tre anni più recenti diffusa dall’Istat lo scorso 3 agosto.A determinare la graduatoria è il saldo ogni mille abitanti. Le prime quattro città sono tutte situate nel Mezzogiorno: dopo Foggia seguono Nuoro (-16,63 abitanti ogni mille, -564 abitanti nel dato complessivo), Crotone e Reggio Calabria. Al quinto posto si colloca Milano, che in tre anni perde 22.099 abitanti, pari a -16,27 ogni 1.000.Per Confindustria Foggia, i dati rappresentano un “segnale pesante”, poiché descrivono “un centro urbano da cui si continua a fuggire” per raggiungere aree considerate più attrattive. Il presidente Potito Salatto dichiara: “Una città da dimenticare, non resiliente. Con un sindaco e istituzioni quasi silenziosi su spopolamento e desertificazione sociale e umana. Dietro tali numeri si trovano persone, nuclei familiari, giovani, professionalità e imprese che scelgono altrove opportunità, servizi e prospettive. Inoltre, mentre Foggia perde residenti verso altre province e regioni, l’avanzo registrato dagli arrivi dall’estero risulta insufficiente per compensare questa perdita”.



Pubblicato il 25 Agosto 2026