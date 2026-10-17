Foggia, playoff nel mirino: Auteri cerca risposte a Giugliano

Il Foggia di Auteri è attualmente tredicesimo, ma sarebbe dodicesimo considerando Cavese e Monopoli appaiate all’undicesimo posto, a quota 12 punti e con la stessa differenza reti. La zona playoff dista appena due lunghezze, mentre il margine sulla zona retrocessione è di quattro punti, con Barletta e Altamura a presidiare la quintultima posizione. Il campionato si appresta ad affrontare la decima giornata, al via oggi e destinata a concludersi lunedì sera con il posticipo che vedrà il Foggia impegnato nella difficile trasferta di Giugliano. Fare calcoli è prematuro: la priorità è concentrarsi sul presente e conquistare punti pesanti a ogni occasione. L’obiettivo è ripartire dopo la sconfitta contro i «marziani» del torneo, il Potenza di mister Tisci, squadra che oggi appare tra le più attrezzate per vincere il campionato, davanti persino alle dirette concorrenti Bari e Sorrento, rispettivamente seconda e terza, e al Catania, quarto. I rossoneri, reduci dall’1-3 dello “Zaccheria”, hanno mostrato carattere nel finale contro un avversario al momento superiore. Dopo l’amara retrocessione della passata stagione, maturata sul campo, e il successivo ripescaggio reso possibile dai fallimenti di altre società, il Foggia è ripartito dall’obiettivo salvezza, senza rinunciare all’ambizione di scalare posizioni e provare a conquistare una prestigiosa qualificazione ai playoff, traguardo che la piazza merita per storia e passione. Il pubblico lo dimostra riempiendo lo “Zaccheria” e seguendo la squadra in massa anche in trasferta. Basti pensare al derby con il Cerignola, davanti a undicimila spettatori nonostante la sconfitta, o alla trasferta di Sesto San Giovanni contro l’Inter U23, dove, malgrado un altro ko, erano presenti duemila tifosi arrivati dalla Capitanata. Il Foggia può contare sulla spinta del proprio pubblico, una risorsa che non tutte le squadre hanno. Basti pensare ai cugini baresi, secondi in classifica ma costretti a giocare in uno stadio San Nicola deserto a causa della diserzione dei tifosi. È il momento di capire quale direzione prendere: continuare sulle montagne russe o costruire un percorso più regolare, senza restare aggrappati al risultato di turno. Auteri sembra avere ancora il controllo della situazione, ma la squadra è chiamata a trovare continuità e maggiore equilibrio, anche nelle scelte tattiche. Il tecnico ha esperienza e un curriculum importante, ma il Foggia ha bisogno di trasformare le buone indicazioni in risultati, imparando anche dalle difficoltà emerse nelle ultime gare. La trasferta di Giugliano sarà un banco di prova significativo, anche nell’eventualità che Auteri decida di riproporre il 3-5-2, modulo a lui caro, accantonando la difesa a quattro.

IL BOLLETTINO – Buone notizie per Francesco Pio Petito, uscito anzitempo contro il Potenza: gli esami strumentali hanno dato esito negativo e l’esterno rossonero accusa soltanto un lieve affaticamento muscolare. Per Michele Bigonzoni, invece, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado. Il calciatore ha iniziato il percorso terapeutico e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario. La preparazione in vista di Giugliano proseguirà con sedute mattutine oggi e domani, prima della partenza per il ritiro. (Ph. F.Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 17 Ottobre 2026