Foggia, pazienti morti in hospice: nel sangue di 12 su 15 tracce di sedativi non prescritti

(Adnkronos) – Tracce di sedativi mai prescritti nel sangue di 12 dei 15 pazienti morti nell'hospice di Torremaggiore in provincia di Foggia tra ottobre 2022 e marzo 2023. E' quanto è emerso dagli esiti dell'autopsia sui corpi riesumati nel corso delle indagini condotte dai carabinieri del Comando provinciale. La Procura della Repubblica aveva disposto l’autopsia su alcuni pazienti la cui morte era risultata sospetta. Questa mattina l'istituto di Medicina Legale incaricato delle autopsie ha confermato per 12 dei 15 pazienti, tracce di Midazolam e Promazina nel sangue, pur non essendo medicinali prescritti nel piano terapeutico. La ricerca di tali farmaci, con principio attivo che agirebbe sul sistema nervoso per indurre i pazienti ad un rilassamento muscolare, era finalizzata a verificare se fossero state somministrate sostanze potenzialmente in grado di causare la morte dei pazienti. Sebbene tali medicinali siano comunemente utilizzati come sedazione terapeutica e per ridurre lo stato di sofferenza nei malati terminali, necessitano comunque di una prescrizione medica, totalmente assente relativamente ai 15 pazienti riesumati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Gennaio 2024