Foggia, palestra Vittorino da Feltre: un milione per ricostruirla

La Giunta comunale di Foggia ha approvato l’atto di indirizzo per la partecipazione all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, finanziato con la quota statale dell’8 per 1000 IRPEF, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di edilizia scolastica. La candidatura riguarda il progetto di ripristino delle condizioni di agibilità e funzionalità della palestra dell’Istituto comprensivo “Vittorino da Feltre – Nicola Zingarelli”, in via Alfieri, per un importo complessivo di 1 milione di euro, da richiedere interamente al Ministero senza cofinanziamento comunale.

L’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) segna un passaggio importante per affrontare in maniera strutturale una situazione di criticità che interessa da tempo la palestra scolastica, dichiarata temporaneamente inagibile nel maggio 2024 a seguito di infiltrazioni, distacchi di intonaco e condizioni di degrado degli ambienti e dei servizi. La soluzione individuata dall’Amministrazione prevede la demolizione dell’edificio esistente e la realizzazione di una nuova struttura sportiva permanente a copertura leggera, dotata di spogliatoi, servizi interni, impianti tecnologici, climatizzazione e ventilazione, percorsi accessibili e opere complementari. Un intervento orientato a garantire migliori condizioni di sicurezza, funzionalità e accessibilità, restituendo alla comunità scolastica uno spazio adeguato per l’attività motoria e didattica.

«Investire sull’edilizia scolastica significa investire sul futuro della nostra città e sulla qualità dei servizi che garantiamo alle giovani generazioni», dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo. «Con questa candidatura intendiamo cogliere un’importante opportunità di finanziamento ministeriale per superare una condizione di criticità e puntare a una soluzione definitiva. La nostra Amministrazione continua a lavorare per rendere le scuole di Foggia luoghi sempre più sicuri, accoglienti e funzionali, nella consapevolezza che il diritto allo studio passa anche dalla qualità degli spazi in cui ragazze e ragazzi crescono e si formano».

L’assessore ai Lavori Pubblici e alla Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso sottolinea il valore della scelta progettuale: «Di fronte a un edificio vetusto, interessato da un degrado diffuso e da criticità che rendono complesso il recupero dell’esistente, abbiamo ritenuto opportuno orientare la progettazione verso una sostituzione edilizia. L’obiettivo è utilizzare al meglio le risorse disponibili realizzando una struttura sportiva permanente, capace di rispondere alle esigenze della scuola sotto il profilo della sicurezza, della funzionalità e della manutenzione. L’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione consente di definire con chiarezza la soluzione proposta e di compiere il passaggio necessario per concorrere al finanziamento».

Per l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta «la palestra scolastica è molto più di uno spazio dedicato all’attività fisica, è un luogo di crescita, socializzazione, educazione e inclusione, e la sua indisponibilità rappresenta una limitazione per gli studenti e per l’intera comunità scolastica. La possibilità di realizzare una nuova struttura, moderna e accessibile, costituisce un obiettivo importante per promuovere la pratica sportiva fin dall’età scolare e garantire ai ragazzi ambienti adeguati per svolgere attività motoria in condizioni di sicurezza. Scuola e sport sono due pilastri fondamentali del benessere delle nuove generazioni».

L’assessore al Bilancio Davide Emanuele evidenzia infine l’importanza della strategia di reperimento delle risorse esterne: «La candidatura prevede la richiesta di un finanziamento ministeriale integrale di un milione di euro, senza cofinanziamento comunale. È una scelta che punta a intercettare risorse dedicate alla riqualificazione del patrimonio pubblico, contenendo l’impatto sulle finanze dell’Ente e preservando la capacità del bilancio comunale di sostenere le altre priorità della città. Lavorare in modo coordinato sulla progettazione e sulla partecipazione ai bandi è essenziale per trasformare le opportunità di finanziamento in interventi concreti a beneficio della collettività».

Con l’approvazione della deliberazione, l’Amministrazione comunale ha formalizzato la volontà di partecipare all’avviso ministeriale e ha approvato il documento tecnico necessario alla candidatura, demandando agli uffici competenti gli adempimenti per la presentazione della domanda entro la scadenza prevista dal bando. L’effettiva realizzazione dell’intervento resta subordinata all’assegnazione del finanziamento ministeriale e ai successivi adempimenti progettuali, autorizzativi e amministrativi.



Pubblicato il 24 Ottobre 2026