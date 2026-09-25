Foggia, ora servono risposte con la capolista Sorrento

Dopo il ko rimediato contro l’Inter U23, il Foggia è tornato al lavoro sul sintetico di “Croci Nord” in vista della sfida di domenica sera allo “Zaccheria” contro il Sorrento, attuale capolista. I rossoneri sono quintultimi con 5 punti, gli stessi della Cavese, quartultima. Un avvio complicato, sul quale pesa ancora la delusione per la retrocessione della passata stagione. La tifoseria, però, non ha fatto mancare il proprio sostegno, come dimostrano gli abbonamenti e la presenza sugli spalti. Ora servono risposte sul campo. Per Gaetano Auteri quello con i campani rappresenta un appuntamento delicato. Il tecnico finora non ha inciso come ci si attendeva e la squadra è chiamata a invertire la rotta. Di fronte ci sarà una formazione che ha già mostrato automatismi e solidità, come confermato anche dal ko di misura rimediato a Bari, deciso dagli episodi.

Sul piano delle scelte, Auteri potrebbe recuperare Davide Di Pasquale, pronto a tornare dal primo minuto dopo aver smaltito l’infortunio. A fargli posto potrebbe essere Seck, tra i meno convincenti nell’ultima gara. Possibili novità anche sul piano tattico. Il tecnico potrebbe abbandonare il 4-3-3 per tornare a un sistema più equilibrato, soluzione che in questa fase potrebbe garantire maggiore compattezza. La difesa a tre, invece, al momento non sembra un’opzione concreta. Il Foggia dovrà migliorare soprattutto negli ultimi metri. La squadra ha dimostrato di saper creare occasioni, ma ha faticato a concretizzarle e a trovare l’ultimo passaggio, aspetto già sottolineato dallo stesso Auteri dopo una delle recenti gare.

Contro la capolista servirà maggiore precisione. Intanto prosegue il lavoro della società sul mercato. Il direttore sportivo Alex Casella è alla ricerca di rinforzi, con particolare attenzione al reparto difensivo. Tra i profili valutati c’è Gianluca Di Chiara, terzino sinistro classe 1993 attualmente svincolato. I rossoneri considerano comunque anche altre alternative e restano alla ricerca di un centrocampista di movimento. Domenica sera, davanti al proprio pubblico, il Foggia dovrà cercare punti e una prestazione capace di ridare fiducia a tutto l’ambiente. (F. Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 25 Settembre 2026