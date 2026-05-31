Foggia, nel bunker segreto una piantagione di marijuana: 5 arresti

(Adnkronos) – Un 'bunker' segreto, destinato alla coltivazione indoor di marijuana e dotato di un sistema elettronico sofisticato sistemato in un pollaio, è stato scoperto e sequestrato nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia, da agenti della Polizia di Stato di Barletta-Andria-Trani che hanno arrestato cinque persone in flagranza di reato.

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Pubblicato il 31 Maggio 2026