Foggia negli anni Cinquanta dalla Torre del Municipio

Tredici fotografie della Foggia che fu: inedite, uniche, scattate da un punto di vista originale e poco praticato dagli appassionati di foto, come la Torre del Municipio. A realizzarle fu, all’inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso, il geom. Pasquale Rossetti, fotoamatore, con la sua Zeiss a soffietto.L’eccezionale sequenza è stata pubblicata per la prima volta nell’edizione 2022 del calendario del blog Lettere Meridiane (https://www.letteremeridiane.org/).Dai 53 metri di altezza della Torre, Rossetti compose una eccezionale panoramica a 360° della Foggia dell’epoca. Ancora un grande paese, più che una vera e propria città.Le immagini documentano gli anni della ricostruzione post-bellica ma anche le ferite lasciate dai bombardamenti alleati del 1943.A consentire la pubblicazione di questo straordinario patrimonio documentale è stato il figlio dell’autore, Francesco Rossetti, che ha messo a disposizione di Lettere Meridianel’intera collezione paterna. Oltre alle immagini dall’alto, sono pubblicate nel calendario le fotografie che Rossetti amava scattare nei rioni e nei vicoli del centro storico cittadino, anche questa di considerevole valore dal punto di vista storico e documentale.Il calendario è completato dalla pubblicazione, mese per mese, delle date importanti nella storia della città di Foggia, realizzata con la collaborazione di Enzo Ficarelli, studioso di storia locale.Per sfogliare il calendario o scaricarlo in diversi formati accedere alla pagina web: https://bit.ly/34eKWJL

