“Foggia merita un’attenzione particolare perché i dati che riguardano la città, soprattutto nelle aree periferiche e più marginalizzate, richiedono interventi specifici. Pensiamo ad esempio al tema delle povertà educative, che qui assume una dimensione molto forte. Anche per questo stiamo dando risposte attraverso strumenti come la dote educativa, cercando di creare le condizioni per aiutare le famiglie ad uscire da una povertà intesa nel senso più ampio del termine”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore regionale al Welfare Cristian Casili, intervenendo a Foggia per la presentazione del Piano regionale delle Politiche sociali 2026-2028.

“Emergono sempre più fragilità sociali – ha aggiunto Casili – non soltanto legate alla povertà assoluta ma anche alle nuove forme di disagio. Il piano guarda a queste problematiche, così come al tema dell’invecchiamento attivo, soprattutto in quei territori dove la popolazione anziana è particolarmente numerosa. Si tratta di un piano generativo, che non punta solo all’assistenza ma anche alla restituzione della dignità delle persone. Penso ai progetti di vita indipendente e a tutti coloro che necessitano di sostegno, non come semplice aiuto assistenziale ma attraverso strumenti che consentano di recuperare autonomia e qualità della vita”.

Secondo l’assessore regionale, un ruolo decisivo sarà ora affidato agli ambiti sociali territoriali. “Il lavoro che i territori dovranno portare avanti sarà quello di rafforzare la progettualità locale – ha concluso –. In questo percorso abbiamo posto grande attenzione al tema della presa in carico delle persone. Dobbiamo rendere i servizi sempre più vicini ai cittadini e la governance degli ambiti territoriali sarà fondamentale per raggiungere questo obiettivo”.



Pubblicato il 7 Maggio 2026