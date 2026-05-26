Foggia-Manfredonia, cresce la mobilitazione per il rilancio della ferrovia

Centinaia di cittadini, con una forte presenza di giovani, hanno firmato sabato scorso la petizione popolare promossa per chiedere il recupero della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia e l’avvio di un piano di investimenti destinato alla riqualificazione dell’infrastruttura. La raccolta firme, organizzata dal Comitato promotore nei banchetti allestiti in città, proseguirà anche sabato 30 maggio in piazza Umberto Giordano, nei pressi del Palazzo degli Uffici Statali, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 21. L’obiettivo del Comitato promotore è trasformare l’infrastruttura in una metropolitana di superficie elettrica, operativa durante tutto l’anno, sostenibile e integrata con la rete locale dei trasporti. La ferrovia, costruita alla fine dell’Ottocento grazie al sostegno economico dei cittadini di Foggia, Manfredonia e Monte Sant’Angelo, viene oggi utilizzata soltanto per due mesi all’anno. Il progetto prevede invece un utilizzo intermodale sia per il trasporto dei passeggeri sia per quello delle merci, a servizio di cittadini e imprese di Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste.

“I cittadini hanno apprezzato che il primo punto della petizione preveda l’eliminazione dei passaggi a livello attraverso la realizzazione di sottopassi pedonali e carrabili”, spiega Pasquale Cataneo. “Questo intervento garantirà la continuità viaria in aree critiche come il rione Diaz a Foggia e il fronte mare di Manfredonia, sul modello di quanto già realizzato per la linea Foggia-Lucera a Porta San Severo”.

Il Comitato ha inoltre manifestato la disponibilità a incontrare i residenti e il Comitato del quartiere Diaz per illustrare i vantaggi dell’opera, indicando tra i principali benefici l’aumento della sicurezza sanitaria e stradale, il decongestionamento del traffico automobilistico, la riduzione delle emissioni inquinanti e un miglioramento complessivo della qualità della vita.

Il progetto si inserisce inoltre in una visione logistica più ampia collegata ai lavori in corso nel Porto Alti Fondali di Manfredonia e nella piattaforma logistica di Incoronata. L’obiettivo finale è connettere il Gargano e la riviera sipontina ai grandi corridoi europei della rete TEN-T, trasformando il nodo ferroviario di Foggia in un hub di collegamento tra le stazioni locali, l’Alta Velocità, l’aeroporto, i porti di Manfredonia e la piattaforma logistica di Incoronata. I promotori della petizione hanno infine ringraziato i consiglieri comunali che hanno già aderito all’iniziativa e rilanciato un appello rivolto alle associazioni ambientaliste, ai consumatori, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali affinché sostengano il progetto. “Chiediamo a tutti di scendere in campo per esercitare una vera cittadinanza attiva – concludono i componenti del Comitato –. Auspichiamo che questa iniziativa possa ottenere risultati analoghi a quelli già avviati in Puglia con la Barletta-Canosa e nel resto d’Italia con le linee Aosta-Ivrea, Parma-Suzzara, Empoli-Siena e Ferrara-Codigoro”.



Pubblicato il 26 Maggio 2026