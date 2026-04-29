Foggia, la speranza passa dai ripescaggi: strada stretta ma ancora aperta

Una porta non spalancata, ma nemmeno chiusa. Il Calcio Foggia 1920 guarda con attenzione agli sviluppi federali dopo il Consiglio tenutosi lunedì a Roma, dove la FIGC ha approvato i nuovi criteri per riammissioni, sostituzioni e ripescaggi nei campionati professionistici. La modifica dell’articolo 49 delle NOIF introduce un principio chiaro: in caso di mancata partecipazione di una neopromossa, la sostituzione dovrà arrivare dallo stesso campionato di provenienza. Un dettaglio che può incidere sugli equilibri, soprattutto in Serie C, dove le maglie disponibili potrebbero dipendere da esclusioni o rinunce. Per i rossoneri del duo Casillo-De Vitto, però, il percorso resta complesso e legato a diversi incastri. Prima tappa: il playout tra Bra e Torres, in programma il 9 e 16 maggio, il cui esito influenzerà la griglia delle possibili riammissioni. Poi servirà presentare una domanda impeccabile, completa di fidejussione, entro il termine perentorio del 20 luglio 2026. A rendere tutto più incerto è il meccanismo dei ripescaggi, aggiornato con il criterio dell’alternanza: priorità a una seconda squadra di Serie A, poi Lega Pro, quindi Serie D e, eventualmente, ancora una seconda squadra. Una scelta che continua a penalizzare piazze storiche, spesso con maggiore tradizione ma meno “peso” nei nuovi equilibri federali. Il destino del Foggia, dunque, dipenderà da una concatenazione di fattori: eventuali mancate iscrizioni, graduatorie, esiti sportivi e decisioni federali. Una corsa a ostacoli che richiederà pazienza e rigore amministrativo. La speranza resta viva, ma appesa a fili sottili. Nel calcio moderno contano i risultati, ma anche i regolamenti. E il Foggia lo sa: per tornare tra i professionisti servirà attendere, e farsi trovare pronti, diversamente come annunciato dalla presidenza rossonera punteranno ad “ammazzare il campionato di Serie D”. (Federico Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 29 Aprile 2026