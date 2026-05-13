Foggia, la Serie C resta possibile: Ternana e playout tengono viva la speranza

La retrocessione maturata sul campo è stata netta, senza neppure il passaggio dai playout. Eppure il Foggia continua a guardare alla Serie C con speranza crescente. Quella che fino a poche settimane fa sembrava una semplice suggestione, oggi appare invece una possibilità concreta, legata alle difficoltà economiche e societarie di altri club. In casa rossonera si attende con fiducia l’evolversi delle prossime ore, che potrebbero risultare decisive per delineare scenari più chiari.

La società, nel frattempo, resta prudente: prima di pianificare investimenti e programmi futuri, il club vuole comprendere con precisione quale categoria disputerà nella prossima stagione. Uno degli snodi principali riguarda la Ternana. Mercoledì è infatti prevista l’ultima asta per rilevare il club umbro, già dichiarato fallito. Sul tavolo pesa una situazione debitoria da circa nove milioni di euro, un ostacolo non semplice da superare per eventuali imprenditori interessati.

In caso di mancata iscrizione della Ternana al prossimo campionato, il Foggia potrebbe vedere riaprirsi concretamente le porte della Serie C. A incidere sul destino dei rossoneri potrebbe essere anche il playout disputato nel fine settimana. Nella gara d’andata, la Torres ha espugnato il campo del Bra imponendosi per 1-0, un risultato pesante in vista del ritorno. L’eventuale retrocessione del Bra consentirebbe infatti al Foggia di balzare al primo posto nella graduatoria delle riammissioni.

Uno scenario che alimenta l’attesa e la speranza dell’ambiente rossonero. La società osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che il futuro potrebbe ancora riservare una svolta inattesa. Nel caso in cui il Foggia dovesse invece ripartire dalla Serie D, non ci sarebbero problemi di collocazione: i satanelli sarebbero inseriti nel girone H, anche alla luce della retrocessione dell’Heraclea in Eccellenza. Le prossime ore, dunque, potrebbero davvero indirizzare il destino del club rossonero. (Ph. F.Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 13 Maggio 2026