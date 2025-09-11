Foggia, la protesta non si attenua: ultras contro Canonico

Nuova protesta dei tifosi del Foggia. Con un comunicato congiunto, Curva Nord e Curva Sud hanno annunciato la decisione di disertare lo stadio e di organizzare una manifestazione davanti alla Prefettura di Foggia domani alle 19:30. Al centro della contestazione i mini-abbonamenti proposti dalla società, definiti “insignificanti” e considerati un’offesa all’intelligenza dei tifosi. Secondo i gruppi organizzati, la misura è stata introdotta solo per ottenere un anticipo finanziario legato a due gare casalinghe ravvicinate, senza riduzioni reali sul prezzo dei biglietti, né per i settori locali né per il settore ospiti. Nel comunicato le curve parlano di “teatro dei burattini” e accusano il presidente Canonico di speculare sulla passione dei tifosi: “Il calcio è uno sport popolare e tale deve rimanere. Non spetta al tifoso comune rimpinguare le casse della società dopo il flop della campagna di sponsorizzazione”. I gruppi invitano l’intera città a unirsi alla protesta lasciando vuoti anche gli altri settori dello stadio, a sostegno di un ideale che deve prevalere anche sul dispiacere di non incitare la squadra. “Questa è una battaglia di tutti e per tutti dimostriamo la solidità del nostro popolo contro l’ennesima scelta scellerata della gestione Canonico”. I gruppi organizzati invitano tutti a schierarsi e a disertare lo stadio in occasione di Foggia-Latina.

Il comunicato integrale di Curva Nord e Curva Sud – La nota dei gruppi organizzati: Il teatro dei burattini! Gli ultimi eventi dimostrano ancora una volta come il nostro presidente, gran maestro di teatro, con il suo fare da mangiafuoco cinico e scaltro riesca sempre a cadere in piedi e ottenere tutto ciò che pianifica. O meglio non tutto! L’ultima trovata è “concedere” insignificanti mini-abbonamenti che da un lato ci fanno venire il ghigno, dall’altro ci fanno indignare perché offende la nostra intelligenza. Questa astuta manovra a ridosso di 2 partite casalinghe una di venerdì sera e l’altra di mercoledì pomeriggio, per avvantaggiarsi seppur limitatamente della cit “finanza anticipata”, dimostra ancora una volta che prova piacere a giocare con la passione di un intero popolo, quello rossonero! È evidente che nulla è cambiato, che il prezzo della singola gara resta immutato così come quello per la tifoseria ospite. A questo teatro noi non vogliamo assistere! Se crede che la passione per la nostra maglia sia più forte del nostro ideale vuol dire che in questi 5 anni ha capito davvero ben poco di noi! Il calcio è uno sport popolare, per le famiglie e tale deve rimanere, di libero accesso per tutti e non solo per le fasce più abbienti! Ci spiace non poter sostenere la nostra maglia e incitare i ragazzi che con orgoglio la stanno indossando, ma il nostro ideale prevale imponendosi, come sempre, a sostegno di chi è più in difficoltà e non guardando dall’altra parte come sta facendo lei per meri calcoli economici, caro presidente! Non deve essere certamente il tifoso comune a rimpinguare le casse della società per la debacle della campagna di sponsorizzazione o di altre assurdità che abbiamo udito dalla sua bocca.Pertanto come già ribadito nella prima gara casalinga, diserteremo lo stadio lasciando le curve vuote e invitiamo la città tutta ad unirsi alla nostra forma di contestazione lasciando vuoti anche gli altri settori! Questa è una battaglia di tutti e per tutti pertanto bisogna essere uniti! Dimostriamo la solidità del nostro popolo, pertanto venerdì alle 19.30 l’appuntamento è davanti il palazzo della prefettura per far sentire la nostra voce e dimostrare il nostro dissenso verso l’ennesima scelta scellerata della gestione canonico! A difesa dei nostri ideali per amore del nostro popolo e della nostra città! Curva Sud e Curva Nord”.



Pubblicato il 11 Settembre 2025