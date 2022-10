Foggia in silenzio stampa e alla ricerca di un tecnico

Una crisi senza fine quella del Calcio Foggia, dove neanche l’allontanamento e risoluzione consensuale del tecnico Boscaglia hanno dato uno scossone all’ambiente in quanto squadra che è penultima in classifica con quattro miseri punti, appaiata con Messina che però ha vinto nell’ultimo turno. L’aver lasciato andar via il maestro Zeman, non ha fruttato i suoi frutti, andava fatto di più per ricucire uno strappo che si è consumato già da febbraio scorso, un amore mai tramontato forse dall’inizio. La vetta è distante dodici punti, ma non è neanche ciò che più preoccupa perché adesso bisogna cercare di uscire da un tunnel dove si può solo peggiorare se non si raddrizza immediatamente la stagione, partendo già dall’impegno di questa sera di Coppa contro Picerno che non andrebbe snobbato e sfruttato anzi per cercare una svolta a livello di morale sotto i piedi. Contro il Taranto di Eziolino Capuano si è perso per un calcio di rigore trasformato da Infantino. Un avvio di stagione disastroso con 12 reti subite, peggio ha fatto soltanto il Taranto che con la vittoria è uscito dalla zona playout, sebbene la classifica resta corta e nulla deve essere perduto, perché persino al Fidelis Andria, altra pugliese ultima non rispecchia assolutamente tale valore. I giocatori devono reagire prima mentalmente e poi con una prova ordinata e cercando, allenatore permettendo dove anche in quel caso la società è attardata fortemente nella scelta del sostituto, per scuotere la squadra e rispondere con i fatti alle meritate critiche e classifica deficitaria. Alla Iacovone le uniche risposte si sono assistite da una traversa colta da Schenetti , e qualche altra buona azione non capitalizzata. Oltre ad essersi aggiunto l’errore dagli undici metri per Vuthaj respinto da Vanucchi, si sono aggiunti i cartellini rossi di Mallamo e Costa che si aggiungono alla squalifica di Di Pasquale, il quale ne avrà ancora per due giornate, con una difesa letteralmente decimata e sarà inevitabile, nonostante la squadra rossonera dovrà comunque provarci a passare il turno, che contro il Picerno in Coppa ci saranno parecchie rotazioni. Come nella nota trasmissione ‘Cucine da incubo’ dove c’è il mastro Chef che va a riformulare il tutto e dare le direttive, in casa Foggia serve un vero e proprio ribaltone. L’indiziato numero uno a sedersi sulla panchina del diavolo sembra Marco Marchionni pronto a ritornare dove benissimo aveva fatto conducendo il Santanello ai playoff, dopo aver ereditato a pochi giorni dall’inizio una squadra che non era stata costruita da lui. A questo girò sarà ancora peggio perché la squadra foggiana è invischiata nelle retrovie ed il primo obiettivo a questo punto deve diventare prioritario uscire dalla zona rossa. A Taranto un minimo di reazione si è vista con in panchina il giovane collaboratore tecnico Antonio Gentile coadiuvato dal preparatore dei portieri, Giovanni Iurino con un passaggio al modulo 4-3-1-2, ma adesso bisogna ed è doveroso alzare ulteriormente l’intensità e mettere tutti gli avversari nel proprio mirino. Manca un’identità di gioco e la classica impronta del tecnico e quest’ultima si auspica sia data quanto prima dal successore di Boscaglia, in tutto ciò dal termine della partita persa contro il Taranto, la società rossonera è in silenzio stampa sino a contrordine. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

