Foggia in mostra a Parcocittà, come non l’avete mai vista

“Foggia dei primi anni ’50 vista a 360 gradi” è il tema della mostra fotografica di Pasquale Rossetti che sarà esposta a Parcocittà (via Rovelli) dal 19 al 28 novembre prossimi.L’inaugurazione si terrà alle ore 18.00 di sabato 19 novembre.Le fotografie di Rossetti hanno un eccezionale valore storico e documentaristico. Vennero scattate agli inizi degli anni ’50 (51/52), dalla Torre del Municipio, che si erge a 53 metri di altezza, consentendo di cogliere quartieri, piazze e strade cittadine da una prospettiva inusuale ma particolarmente suggestiva.Le tredici fotografie scattate dalla torre rappresentano una sorta di piano-sequenza che svela i tratti di una città che si stava laboriosamente ricostruendo, dopo le distruzioni patite nei bombardamenti durante la guerra.A completare la mostra, una serie di immagini (5) scattate dopo alcuni anni (verosimilmente nell’inverno del ’57) che la vedono, già in parte ricostruita, sotto una coltre di neve che le dà un aspetto quasi irreale. Una Foggia piccola, perfino romantica, ancora più grande paese che vera e propria città.Rossetti è stato un bravo fotoamatore, particolarmente attento a strade, vicoli e paesaggi che immortalava con la sua Zeiss a soffietto. Foggiano d’adozione (nacque a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta nel 1915), approdò a Foggia negli Anni Trenta, al seguito di suo padre, militare. Egli stesso ha indossato la divisa, dell’Aeronautica, presso cui è rimasto, da civile, fino alla pensione.È rimasto sempre profondamente legato al capoluogo dauno, pur essendo stato costretto a frequenti trasferimenti per il suo lavoro.Quando poteva, tornava sempre a Foggia dov’era rimasta parte della famiglia, e si dedicava alla sua passione per la fotografia.Curatore della rassegna, con la collaborazione di Geppe Inserra, è suo figlio, Francesco Rossetti, che ha voluto mettere a disposizione della cittadinanza la possibilità di prendere visione di un patrimonio di immagini di enorme interesse.Ai foggiani di una certa età, la mostra di Parcocittà offre un’imperdibile occasione per ricordare com’era una volta Foggia, per i più giovani un’opportunità per scoprire una città che era ancora a misura di uomo e di comunità.L’iniziativa è rivolta in modo particolare alle scuole, nella speranza di lanciare un messaggio ai più giovani, affinché imparino a rispettare ed amare di più la loro città.

