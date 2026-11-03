Foggia, il piano della mobilità va aggiornato: e se fosse in sintonia con il Pug?

Avevamo sollevato a luglio scorso il tema dell’aggiornamento del Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile in scadenza dopo dieci anni. Oggi, alla ripresa dell’iter per il Piano urbanistico generale, non solo quella scadenza si è fatta più pressante per una questione temporale, ma anche perché appare ancora più evidente la necessità di un’adeguata e integrata programmazione. Il consigliere Pasquale Cataneo, già sentito sul tema dal Quotidiano di Foggia, rilancia: “Il Pums, a seguito della prima scadenza del 30.10.26, prevista dal decreto dirigenziale Mit n. 213/2026, dovrà essere allineato e aggiornato entro il 30.09.27 per giungere al 31.12.27 a norma UE”. Ricorda che la rotta è stata tracciata anche da alcuni atti di indirizzo del consiglio comunale “che dovranno essere recepiti nel Pums aggiornato e nel Pug”. Cataneo parla di sviluppo e il rilancio strategico dell’aeroporto ‘Gino Lisa’, di servizio tutto l’anno per la ferrovia Foggia-Manfredonia, del raccordo Porto Alti Fondali e piattaforma logistica Asi, della nuova stazione AV e del collegamento ferroviario con l’aeroporto.

“Prospetteremo le integrazioni e le modifiche indispensabili alla documentazione Pug fornitaci solo dopo la riunione dell’Urban Center. Chiederemo, ad esempio, alla giunta e agli uffici competenti, di attivarsi immediatamente per l’apertura del secondo fronte di stazione su viale Fortore. Questo a tutela della coesione sociale, economica e infrastrutturale del nostro territorio ma anche per rispondere alle esigenze dei cittadini con la rigenerazione/ricucitura urbana del Quartiere Ferrovia, del Villaggio Artigiani, dei Rioni Martucci e Diaz”.

All’esordio dell’amministrazione Episcopo si erano attivate sul Pums anche alcune associazioni foggiane ammesse a finanziamento regionale tramite il progetto “Via Libera”. Nel 2024 avevano chiesto al governo in carica un tagliando intermedio di verifica, senza riscontri che ci risultino. Interessanti i temi proposti, con un focus sul centro storico, oggi oggetto di restyling nei propositi dell’assessorato al ramo.

Il centro urbano è considerato – in questo studio non tecnico ma che aveva nella stessa mission del bando la partecipazione al Pums dei cittadini- uno dei comparti su cui incidere maggiormente, portandolo a una spinta pedonalizzazione e alla limitazione del traffico, a partire dagli assi nevralgici di via Arpi e corso Vittorio Emanuele. Si concentrava sul fatto che gli sforzi fatti negli anni immediatamente successivi all’approvazione del Pums, cioè nel 2018, non erano stati sufficienti a rendere neanche una pallida idea di un centro rinnovato nel segno della mobilità sostenibile. Buoni propositi che, nell’auspicio delle associazioni, aps, fondazioni, università, andavano ripresi.

Paola Lucino



Pubblicato il 3 Novembre 2026