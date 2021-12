“Foggia ieri”, tele e disegni di Walter Aquilino e Franco Maruotti

L’associazione Amici del Museo Civico di Foggia, dopo la recente mostra sulle foto d’epoca e le antiche piante e vedute della città di Foggia tratte dal volume di Carmine de Leo sulla storia della città, continuando il suo programma di ricoperta della vecchia Foggia ha organizzato in occasione delle prossime festività natalizie una mostra dal titolo Foggia ieri , in cui saranno esposte varie tele e disegni di due noti pittori foggiani, i soci Walter Aquilino e Franco Maruotti.Le opere di questi due artisti saranno esposte presso la sala Diomede del Museo Civico di Foggia dal 14 al 23 dicembre prossimi con orario di apertura il mattino dalle 9,00 alle 12,30 tutti i giorni e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00.La mostra, stante la situazione pandemica, sarà inaugurata solo online dal presidente degli Amici del Museo Civico, Carmine de Leo e dal critico d’arte, Gaetano Cristino.Il titolo: Foggia ieri, indica già il tema di questa mostra, infatti, i due artisti Aquilino e Maruotti si sono cimentati in un viaggio nella Foggia scomparsa, ritraendo numerosi monumenti, angoli caratteristici del nostro centro storico e figure tradizionali, che oggi sopravvivono soltanto nei libri di storia e tradizioni locali.Nel visionare le tele di Aquilino e Maruotti ci si sente trasportati, accompagnati da un pizzico di nostalgia, in una Foggia d’altri tempi: ecco una tipica carrozzella che staziona davanti alla chiesa neoclassica di San Francesco Saverio, ecco i ruderi di un vecchio palazzo gentilizio, ecco la chiesetta rurale di San Lorenzo in Carminiano appena fuori la periferia della nostra città ed ancora: un caratteristico fontanile dell’Acquedotto Pugliese e il vecchio mercato di via Arpi e tantissimi altri angoli e soggetti che ci meravigliano per la genuinità del tratto dei due artisti.La mano dell’Aquilino e del Maruotti è stata certamente ispirata dal cuore, dai loro migliori ricordi della propria città, in un percorso che la loro bravura di pittori del nostro territorio ha saputo valorizzare in un cammino visivo fatto di belle tele e preziosi disegni.Osservare e meditare sulla Foggia di ieri, quella parte della città irrimediabilmente scomparsa, questa la sensazione che la mostra organizzata dagli Amici del Museo Civico vuole far rivivere nelle espressioni artistiche di Aquilino e Maruotti.Un prezioso scrigno di ricordi, quindi, che si apre con questa bella mostra delle opere dei due artisti foggiani, più volte premiati in concorsi di pittura e noti anche in altre province italiane e all’estero per la loro bravura, consolidata da tecniche espressive che quasi ci sorridono per donarci questo viaggio fantastico nelle tradizioni e nei luoghi della Foggia di ieri.

