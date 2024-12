Foggia ha un nuovo sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio

Un progetto, frutto di una visione strategica e di investimenti significativi, che punta a migliorare il controllo sul territorio e a garantire una maggiore serenità ai cittadini grazie all’adozione di tecnologie moderne e affidabili. Ieri, presso il comando di Polizia Locale del Comune di Foggia, è stato presentato il nuovo sistema di videosorveglianza comunale. Presenti la sindaca Maria Aida Episcopo, gli assessori Daniela Patano e Giulio De Santis, il dirigente ai servizi informatici Giuseppe Marchitelli e i rappresentanti del Corpo di P.L.

L’iniziativa prevede un investimento comunale di 1,2 mln di euro tra fondi già stanziati e risorse interne e di prossima aggiudicazione, destinato alla realizzazione di un sistema tecnologico di ultima generazione che gestirà un totale di 513 telecamere, molte delle quali ad altissima risoluzione (4K), in grado di catturare ogni dettaglio con estrema precisione. Alcune di queste telecamere sono dotate di lettori di targhe intelligenti, capaci di utilizzare sofisticate funzionalità di intelligenza artificiale per la rilevazione automatica di dati relativi ai veicoli in transito. Questa rete è stata integrata con l’installazione di armadi blindati anti-sfondamento, progettati per resistere anche alle condizioni atmosferiche più estreme, a garanzia di un funzionamento costante e sicuro.

“Il nuovo sistema di videosorveglianza – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo – rappresenta un traguardo significativo per la nostra città che ci permetterà di garantire ai cittadini un livello di sicurezza importante e al tempo stesso dimostrare il nostro impegno nel promuovere innovazione e progresso. Questo è solo l’inizio di un percorso che punta a rendere Foggia un modello di efficienza e protezione”

Il cuore tecnologico del progetto è rappresentato dal nuovo Centro Elaborazione Dati (CED), situato a Palazzo di Città. Questo centro non solo utilizza sistemi di elaborazione e archiviazione dati di ultima generazione, ma offre anche la capacità di integrare telecamere di altri soggetti attraverso accordi di collaborazione. Questa funzione garantisce una maggiore flessibilità e un potenziale espansivo che consente al sistema di adattarsi alle crescenti esigenze di sicurezza urbana avvalendosi di sistemi di elaborazione e archiviazione dati di ultima generazione con l’utilizzo del software Milestone XProtect Corporate, un’infrastruttura tecnologica tra le più avanzate sul mercato, già adottata dal Ministero dell’Interno. La presenza di una rete in fibra ottica assicura una connessione stabile ed efficiente tra tutti i punti di sorveglianza, migliorando così la capacità di monitoraggio e intervento delle forze di polizia locale.

Tra gli obiettivi principali del progetto c’è anche la modernizzazione delle infrastrutture esistenti. Sono stati sostituiti gli impianti obsoleti e centralizzati i sistemi già operativi, creando una rete unificata e funzionale. Particolare rilievo è stato dato al miglioramento delle connessioni, eliminando i vecchi registratori periferici e ottimizzando la trasmissione dei dati attraverso il nuovo CED. Inoltre, l’uso di tecnologie di intelligenza artificiale permette di analizzare i dati in modo più rapido ed efficace, offrendo alle autorità uno strumento decisivo per la prevenzione e la risoluzione di problematiche legate alla sicurezza.

Il progetto si è concentrato e si concentrerà su diverse aree strategiche della città, a iniziare dal Quartiere Ferrovia e dal Centro Storico, fino a Borgo Incoronata, le rotatorie della nuova orbitale e la Zona ASI. Su quest’ultima è stato realizzato un investimento di 1,4 mln di euro tra fondi ministeriali e associativi, che permetteranno di far confluire le immagini del sistema proprietario sia alla Questura di Foggia che alla rete comunale.

Un’attenzione particolare è stata rivolta agli edifici scolastici con la prossima installazione di dispositivi di sorveglianza nei pressi di scuole statali e comunali, come previsto dal Progetto Foggia Futura. Questo intervento, che testimonia l’impegno nel garantire un ambiente sicuro per i giovani e le loro famiglie, rientra nel progetto presentato al Ministero degli Interni e già approvato in sede locale.

“Il nuovo sistema rappresenta un elemento cardine della nostra strategia per una Foggia più sicura e moderna – spiega l’assessore alla Sicurezza e Legalità Giulio De Santis -. La capacità del Centro Elaborazione Dati di integrare dispositivi di sorveglianza appartenenti a enti pubblici o privati, previa stipula di accordi di collaborazione, dimostra la sua straordinaria flessibilità. Questo significa che potremo espandere ulteriormente la rete di monitoraggio, costruendo un sistema condiviso e integrato che valorizzi le risorse già esistenti sul territorio. L’impiego di tecnologie all’avanguardia, come l’intelligenza artificiale e le connessioni in fibra ottica, rappresenta non solo un investimento tecnologico, ma anche un impegno concreto verso una maggiore tutela dei cittadini. Siamo orgogliosi di offrire alla comunità strumenti avanzati per prevenire e contrastare situazioni di pericolo, rafforzando al contempo la collaborazione con altri soggetti che condividono la nostra visione di sicurezza urbana”

La realizzazione di questo sistema non sarebbe stata possibile senza la necessaria e preziosa collaborazione del Comando di Polizia Locale, che avrà il compito di gestire la sala operativa. Questo centro di controllo rappresenta il cuore pulsante del progetto, garantendo il coordinamento delle attività di monitoraggio e intervento sul territorio. Grazie alla professionalità e all’impegno costante degli operatori della Polizia Locale, la sala operativa sarà in grado di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal nuovo sistema di videosorveglianza, assicurando risposte tempestive ed efficaci alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

“Desidero ringraziare profondamente il Corpo di Polizia Locale per il lavoro instancabile svolto ogni giorno a tutela della cittadinanza – sottolinea l’assessore Daniela Patano -. Questo sistema, integrato con le competenze e la dedizione del nostro personale, ci permette di guardare al futuro con fiducia e ottimismo. Un riconoscimento va anche al reparto droni, che ha dimostrato un’efficace capacità di controllo del territorio, contribuendo in maniera determinante al successo delle attività del gruppo interforze”.

Con il completamento e l’attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza, Foggia si colloca tra le città italiane più all’avanguardia nella gestione della sicurezza urbana, non solo rafforzando il controllo sul territorio ma rappresentando anche un modello di innovazione tecnologica al servizio della comunità. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a garantire un ambiente sicuro e protetto, dimostrando come l’uso strategico delle risorse possa produrre benefici concreti per il benessere collettivo.



Pubblicato il 24 Dicembre 2024