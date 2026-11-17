Le chiavi delle attività che hanno chiuso, di quelle che continuano a presidiare le strade cittadine e dei negozi che potrebbero aprire nei prossimi anni sono diventate il simbolo di una battaglia contro il progressivo impoverimento del tessuto commerciale di Foggia. La consegna simbolica si è svolta ieri mattina nell’aula consiliare di Palazzo di Città, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Viviamo le città – La Giornata delle Chiavi: Riapriamo le porte al commercio”, promossa da Confcommercio per richiamare l’attenzione sulla desertificazione commerciale e individuare, insieme alle amministrazioni locali, possibili interventi per contrastarla.

All’incontro, organizzato da Confcommercio provinciale, hanno partecipato il presidente Antonio Metauro e la sindaca Maria Aida Episcopo. Al termine della mattinata, il Comune e l’associazione di categoria hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per affrontare il progressivo ridimensionamento della rete commerciale cittadina e individuare interventi a sostegno dei negozi di vicinato, proseguendo il confronto avviato negli ultimi anni.

A rendere evidente la portata del fenomeno sono soprattutto i numeri. Secondo le analisi di Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 in Italia sono scomparsi oltre 156mila punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante. Nella sola città di Foggia, dal 2012, si contano 378 negozi chiusi (riferimento esclusivo al commercio al dettaglio). Un fenomeno che non riguarda esclusivamente le imprese. Ogni saracinesca che si abbassa significa anche un servizio in meno per i cittadini, uno spazio che perde la propria funzione, un luogo di incontro e di relazione che scompare.

È per questo che Confcommercio propone di affrontare la desertificazione commerciale come una questione urbana, strettamente legata alla qualità della vita, alla sicurezza, all’attrattività e alla coesione sociale. La firma del Protocollo rappresenta l’evoluzione di un percorso che Confcommercio provincia di Foggia ha avviato con l’Amministrazione comunale già dalla fine del 2024, attraverso tavoli di confronto dedicati al commercio di vicinato, alla valorizzazione del centro cittadino e al rapporto tra attività economiche e trasformazioni urbane.

Un lavoro che nel 2025 ha trovato una delle sue espressioni nel progetto Espazium, la proposta di rigenerazione di via Arpi attraverso il recupero dei locali commerciali inutilizzati e l’insediamento di nuove attività economiche, artigianali e culturali. La progettualità, sviluppata nell’ambito delle attività di rigenerazione urbana di Confcommercio, è stata condivisa con l’Amministrazione comunale come possibile modello di intervento per restituire vitalità a una parte significativa del centro storico. Il confronto è proseguito nel corso del 2026, anche attraverso incontri tecnici con gli assessorati e gli uffici comunali competenti. In particolare, il tavolo del 28 settembre ha consentito di approfondire le prospettive di rigenerazione di via Arpi e di viale XXIV Maggio, il rapporto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e la necessità di costruire interventi coordinati tra pubblico e privato.



Pubblicato il 17 Novembre 2026