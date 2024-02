“Foggia ha gli stessi problemi delle altre grandi città del sud”

Da poco tempo il dottor Gianni Palma è il neo Segretario Generale della Camera del Lavoro CGIL di Foggia. Un incarico prestigioso, ma gravoso e ricco di insidie. Il Quotidiano lo ha intervistato.

Dottor Palma, come ha accolto questo nuovo e delicato incarico, pieno di responsabilità?

“Intanto è doveroso ringraziare chi mi ha dato fiducia e penso che questa sia la prosecuzione di un percorso avviato venticinque anni or sono. Sicuramente è una carica di assoluto prestigio che cercherò di espletare con responsabilità, nel migliore dei modi, come già detto nel mio messaggio di insediamento”.

Qual è la situazione di Foggia?

“Certamente non brillante. Tutti gli indicatori ci danno all’ ultimo posto per qualità di vita o comunque negli ultimi posti della graduatoria. Non discuto e non disconosco che i problemi esistano, tuttavia, senza voler offendere nessuno, non credo che la situazione in alcune parti della Calabria o della Sicilia, sia migliore che a Foggia. Ritengo sia maggiormente un problema di percezione e non di realtà. Foggia, gira e rigira, ha gli stessi problemi delle altre grandi città del sud, e ritengo che uno dei problemi maggiormente preoccupanti sia il vistoso calo demografico. Un settimo dei suoi abitanti è andato via e questo dipende dalla carenza di lavoro. Purtroppo non è un fenomeno che riguarda solo i giovani, ma persino persone di mezza età e nuclei di famiglie che decidono, loro malgrado, di andare via”.

Che panorama troviamo a Foggia?

“Assistiamo quasi impotenti al depauperamento del tessuto economico ed industriale e penso alla crisi a Foggia della Tozzi che la lasciato a terra 140 famiglie. La cosa incredibile è che la Tozzi ha chiuso pur avendo considerevoli commesse, il lavoro ci stava, eccome se ci stava”.

I settori maggiormente in crisi quali sono?

“Certamente il commercio, ma anche l’industria. Abbiamo bisogno di muovere investimenti e attrarre investitori. Ritengo che anche il problema legalità abbia pesato e pesi, va a braccetto con gli investimenti. Una situazione nella quale la legalità sia tenue, di solito scoraggia chi vuole investire. Tuttavia negli ultimi tempi, grazie anche ai nostri sforzi e ad una cultura della legalità che ha portato a denunciare, le cose stanno migliorando. In poche parole la scelta di denunciare è premiante”.

Che 2024 si annuncia?

“Noi attendiamo investimenti pubblici e privati. In questa direzione è giusto che lo Stato debba fare la sua parte, con attenzione e diligenza. Arriveranno tanti soldi con il Pnrr e auspichiamo una gestione corretta degli stessi. Non servono inutili e faraoniche cattedrali nel deserto, ma investimenti e piani fatti con buon senso ed intelligenza. Questi denari vanno spesi presto e bene, ricordando a tutti che non sono tutti a fondo perduto, ma che dovremo restituirne parte con gli interessi”.

E la Camera del Lavoro?

“Noi proseguiremo nella nostra attività di tutella dei diritti dei lavoratori, con attenzione allo sviluppo del territorio. Riteniamo che da questo punto di vista la Camera di Commercio che ingloba tante realtà possa svolgere un ruolo di primaria importanza e di centralità. Non ci nascondiamo le difficoltà, ma come al solito la Camera del Lavoro è pronta a fare la sua parte nella protezione dei diritti dei deboli e dei fragili”.

Bruno Volpe



Pubblicato il 17 Febbraio 2024