Foggia finalmente ricorda le vittime dei bombardamenti con un monumento

Ottantatré anni dopo i bombardamenti che devastarono Foggia nell’estate del 1943, la città ha finalmente un monumento dedicato alle migliaia di vittime civili di quei giorni drammatici. Due giornate intense, segnate da memoria, testimonianze e commozione, hanno riportato al centro il legame della comunità con una delle pagine più dolorose della propria storia. Nel cortile di Palazzo di Città, si è tenuta la manifestazione “Memoria e musica per una cultura di pace”, promossa e organizzata dalla Sezione Provinciale di Foggia dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg), in collaborazione con il Comune di Foggia. Accorati interventi della sindaca Maria Aida Episcopo, del presidente nazionale Anvcg Michele Vigne, del presidente della sezione provinciale Anvcg di Foggia Michele Corcio, del presidente della Fondazione Monti Uniti Filippo Santigliano, di Alberto Mangano, presidente del Comitato per il monumento dedicato alle vittime del ’43, di Pasquale Cataneo, promotore della delibera comunale che ha individuato l’area sulla quale allocare la locomotiva restaurata e il monumento alle vittime civili di guerra, di Antonio Castore della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e dello scultore e designer Alfredo Nemo Romagno. Musiche e brani a cura dell’ANMIG Ensemble, diretto dal Maestro Giovanni Carelli, con Michele Fiorentino relatore musicale, e un repertorio dedicato alle vittime civili, alla libertà dei popoli e ai temi della memoria e della dignità umana. Il momento più atteso si è svolto ieri mattina nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria di Foggia, intitolato a Vincenzo Russo, dove è stata inaugurata la locomotiva storica 880-009 restaurata dopo la traslazione dalla Villa Comunale e, accanto ad essa, il monumento dedicato ai caduti civili del 1943. Presenti autorità civili e militari, gli studenti degli istituti Garibaldi e Poerio e tanti esponenti di associazioni con i loro gonfaloni, le loro spillette e i loro ricordi, tante persone che quell’estate l’hanno vissuta da bambini o attraverso i racconti dei loro parenti stretti. Sul palco le stesse figure istituzionali – con l’aggiunta dell’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Piemontese e del segretario generale Nidil Cgil Francesco Volpicelli – e le altre diventate familiari, la stessa commozione (Mangano ha annunciato lo scioglimento del Comitato dopo anni di battaglie e l’obiettivo raggiunto attraverso la partecipazione e l’ascolto), la stessa soddisfazione (“siamo l’ultima generazione che poteva fare questo” ha spiegato Santigliano). Alfredo Nemo Romagno ha spiegato le motivazioni -il dolore e la rinascita- che lo hanno spinto a realizzare l’opera, una stele in pietra di Apricena alta circa cinque metri, poi benedetta da don Francesco Saverio Trotta delegato del vescovo mons. Ferretti. Il taglio del nastro, avvenuto esattamente 83 anni dopo l’inizio dei bombardamenti, si è svolto mentre accanto al monumento sventolava un grande telo arcobaleno del Comitato per la Pace, a ricordare che guerre, distruzione e vittime civili continuano ancora oggi a segnare il mondo.



Pubblicato il 29 Maggio 2026