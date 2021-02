Foggia Film Festival: la kermesse in live streaming

Al via il recupero date della X edizioneFoggia Film Festival 2020, che si terrà dal 21 al 27 Febbraio 2021 live streaming, in diretta dall’Auditorium Santa Chiara, a porte chiuse e in rigorosa osservanza delle norme di distanziamento sociale. La kermesse, che doveva tenersi dal 15 al 21 novembre 2020, come noto è stata sospesa in ottemperanza al DPCM a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma l’organizzazione ha inteso rimodularne il programma presentandosi nuovamente al pubblico in modalità distanziata.

Il claim di questa edizione è “Visioni inclusive”, le opere filmiche in rassegna al festival narrano tematiche di strettissima attualità, come ambiente, lavoro, parità di genere, legalità, integrazione, cultura della pace, della non violenza, della tolleranza ed il contrasto ai fenomeni come l’omofobia, il bullismo e la violenza di genere. Il Concorso, dedicato principalmente a opere prime e seconde, promuove e favorisce la conoscenza dei nuovi autori, la circolazione del documentario, sostiene la visibilità delle opere sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti ed al cinema delle giovani generazioni. In catalogo 87 titoli nazionali e internazionali, tra i quali lungometraggi, documentari e cortometraggi, nonché anteprime ed eventi speciali accompagnati da incontri e dibattiti con attori, registi, sceneggiatori e operatori dello spettacolo, che interverranno sia in presenza che in diretta streaming. Le Giurie, presiedute da Donatella Finocchiaro, conferiranno i riconoscimenti alle migliori opere la sera di sabato 27 febbraio 2021; nella stessa occasione, l’attrice terrà l’intervista-conversazione nell’ambito de Le Parole del Cinema, i gradevoli dialoghi con gli interpreti del cinema che tanto piacciono al pubblico dell’Auditorium. Tra i titoli in catalogo tanti gli attori, i registi e gli sceneggiatori emergenti, altrettanti i volti noti al grande pubblico: Giuseppe Zeno, Paola Minaccioni, Alessandro Haber, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimiliano Varrese, Giorgia Wurth, Fabrizio Bentivoglio, Anna Safroncik, Erika Blanc, Edoardo Winspeare, Isabel Russinova, Valentina Melis Gigi Savoia, Toto Onnis, Mohamed Zouaoui, Angelique Cavallari, SilvyeArtel, Christopher Holt.

Grande attesa anche per le consuete Cine conversazioni, visioni, incontri e dibattiti con attori, registi, sceneggiatori, produttori ed addetti ai lavori; in programma tutti i giorni a partire dalle ore 17,00.

Nella cornice del Festival lo speciale Omaggio a Federico Fellini nel centenario della sua nascita, con l’allestimento della Mostra di Manifesti Cinematografici a cura della Biblioteca “La Magna Capitana”; un tributo doveroso al regista, sceneggiatore, fumettista e scrittore, considerato uno dei maggiori registi della storia del cinema mondiale. La Mostra è visitabile su prenotazione dal 19 febbraio al 19 marzo 2021.

Nelle mattine dei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2021 si terrà il contest Student Film Fest, dedicato alle opere realizzate dagli studenti iscritti alle Università, Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinema, I.T.S. e Scuole secondarie di II grado; alle migliori opere saranno assegnati i riconoscimenti University Award e High School Award. Nel corso del “Contest Student” torna il progetto Educational Movies. A partire dalle ore 10,00 si terranno i Cine Meeting Student, nel corso dei quali vedremo i giovani filmmakers e studenti argomentare sulle tematiche sociali proposte dalle opere filmiche in concorso. Foggia Film Festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore’ e Assessorato Cultura Città di Foggia, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Regione Puglia e Mediafarm, partner Coop Alleanza 3.0 per il sociale. Anche quest’anno, dunque, il Foggia Film Festival si candida a divenire vetrina delle opere di qualità sul mondo socio-culturale, attraverso la proposta di tematiche originali e programmi speciali dedicati al “cinema giovane”.

Una settimana in cui si potranno condividere momenti di aggregazione virtuale e di impegno sociale, coniugati agli incontri con operatori dello spettacolo, cinefili, scuole e studenti di ogni parte d’Italia e dall’estero, il tutto sull’unico filo conduttore della settima arte. Il programma del Festival è disponibile su sito www.foggiafilmfestival.it e sui maggiori social media. Gli appuntamenti giornalieri si potranno seguire in diretta live streaming su Facebook, pagine Foggia Film Festival e Student Film Festival.

