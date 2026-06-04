Foggia, è sfida Longo-De Giorgio per la panchina

Archiviata la scelta del direttore sportivo con l’accordo raggiunto con Enzo De Vito, il Foggia entra nel vivo della programmazione della prossima stagione. Le parti si sono incontrate nei giorni scorsi e l’intesa è stata definita, consentendo alla società rossonera di concentrarsi ora sulla casella più importante ancora da riempire: quella dell’allenatore. In pole position resta Emilio Longo, tecnico da tempo gradito alla proprietà per le sue idee tattiche e per un calcio equilibrato, capace di coniugare organizzazione difensiva ed efficacia nella fase offensiva. Il suo profilo continua a essere considerato tra i più adatti per guidare il progetto di rilancio del club. Attenzione però anche alla candidatura di Pietro De Giorgio, reduce dall’esperienza sulla panchina del Potenza. Il tecnico lucano resta una soluzione concreta, anche se la concorrenza non manca. Su di lui avrebbero infatti messo gli occhi pure il Catania e l’Empoli, che potrebbe valutare il suo profilo qualora Fabio Caserta dovesse lasciare la Toscana per intraprendere una nuova avventura professionale. Mentre si scioglie il nodo allenatore, il Foggia continua a monitorare la situazione relativa al possibile ripescaggio in Serie C. L’ambiente attende l’ufficialità, ma le possibilità appaiono consistenti alla luce delle difficoltà economiche e amministrative che stanno interessando diversi club di Lega Pro, soprattutto nel girone C. Uno scenario che potrebbe favorire il ritorno dei rossoneri tra i professionisti. Parallelamente si lavora già alla costruzione dell’organico. Per l’attacco prende quota la suggestione Giancarlo Malcore, reduce dall’esperienza con il Barletta e nome che conserva un forte appeal nell’ambiente pugliese dopo le stagioni vissute con la maglia dell’Audace Cerignola. Ma il mercato interesserà tutti i reparti, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva. La società ha fissato due priorità: riconquistare il pubblico dopo la delusione della retrocessione sul campo e disputare un campionato di rilancio. Un percorso che passa dalla riorganizzazione dell’assetto societario e dalla costruzione di una rosa fondata sul giusto equilibrio tra giocatori esperti e giovani di prospettiva, in grado di garantire rendimento immediato e, allo stesso tempo, generare future plusvalenze. Un passo alla volta, però, partendo dalla categoria nella quale il Foggia giocherà la prossima stagione. (Ph. Crotone Fc).



Pubblicato il 4 Giugno 2026