Foggia e Pechino più vicine, allo studio un corso universitario congiunto in Beni culturali

Un percorso universitario che permetta agli studenti di approfondire lo studio dei Beni culturali attraverso un’esperienza accademica condivisa tra Italia e Cina è il progetto sul quale intendono lavorare l’Università di Foggia e la Beijing Union University, i cui rappresentanti si incontreranno martedì 20 ottobre a Palazzo Ateneo per la firma di due accordi di cooperazione. Tra le ipotesi da sviluppare figura un corso internazionale congiunto secondo la formula 3+1, che potrebbe ampliare le possibilità di formazione degli studenti e valorizzare le competenze maturate dai due atenei nel campo della conoscenza e della tutela del patrimonio culturale.

L’appuntamento è fissato alle 16 nella Sala Consiglio di Palazzo Ateneo, in via Gramsci 89, dove il rettore Lorenzo Lo Muzio e la prorettrice vicaria Donatella Curtotti accoglieranno la delegazione cinese guidata dal presidente Lei Xingshan. Ne faranno parte Yan Qiang, responsabile dei rapporti istituzionali del College di Ingegneria Biochimica, Yin Ling, direttrice del Dipartimento di Storia e Museologia del College di Arti Applicate e Scienze, Wang Chengxia, vicedirettrice della Divisione per gli Scambi e la Cooperazione Internazionale, e Wang Yuntao, referente per le relazioni Italia-Cina. La rappresentanza dell’ateneo foggiano comprenderà il direttore generale Sandro Spataro, la direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici Barbara De Serio, quella del Dipartimento di Scienze Sociali Carmela Robustella, il delegato rettorale alle Relazioni internazionali Antonio Bevilacqua, il delegato alla Terza Missione e Comunicazione Danilo Leone e il delegato ai Musei universitari Riccardo Di Cesare. Parteciperanno inoltre i docenti Maurizio Quinto e Alessandro Muscio, insieme ai responsabili delle strutture amministrative coinvolte. L’interesse della Beijing Union University per l’archeologia e per i percorsi formativi legati al patrimonio storico era già emerso lo scorso aprile, durante una visita dell’Università di Foggia in Cina. In quell’occasione erano state illustrate le attività didattiche e scientifiche dell’ateneo, con particolare attenzione alla preparazione di professionisti capaci di affiancare alle conoscenze teoriche la ricerca e l’esperienza diretta sul campo. Un primo confronto dal quale è maturata la volontà di approfondire le possibilità di collaborazione in un settore che offre diversi punti di contatto tra le tradizioni culturali e scientifiche dei due Paesi. La visita di martedì rappresenta anche un ulteriore passaggio nel rapporto che l’università foggiana sta costruendo con il sistema accademico cinese. Soltanto poche settimane fa, infatti, Palazzo Ateneo aveva ospitato una delegazione della Southwest Forestry University, confermando un interesse reciproco che coinvolge istituzioni con competenze e indirizzi di studio differenti.

“Ospitare una nuova delegazione universitaria cinese a poche settimane dal precedente incontro conferma quanto sia importante dare continuità alle occasioni di dialogo tra istituzioni accademiche di Paesi diversi. La cooperazione internazionale non si esaurisce nella firma di un accordo: prende forma quando diventa scambio di esperienze, confronto tra metodi di ricerca e possibilità concrete di crescita per studenti, docenti e ricercatori – dichiara il Rettore Lorenzo Lo Muzio -. La visita della Beijing Union University sarà anche l’occasione per approfondire un ambito in cui la collaborazione tra università può assumere un valore particolare: la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Un terreno comune sul quale culture e tradizioni scientifiche differenti possono incontrarsi, contribuendo a una lettura più ampia della storia e a nuove opportunità di formazione e ricerca condivisa”.

Il programma della visita proseguirà presso il Dipartimento di Studi Umanistici, nella sede di via Arpi, dove la delegazione potrà conoscere più da vicino le competenze dell’Università di Foggia negli ambiti umanistici, con particolare attenzione all’ambito dei beni culturali e dell’archeologia.



Pubblicato il 17 Ottobre 2026