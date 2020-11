Foggia è la zona più colpita, con oltre 8mila addetti in meno

La perdita di forza lavoro in Puglia, nel terzo trimestre di quest’anno, e’ pari al 3 per cento del totale e in cifre corrisponde a 28.767 posti di lavoro in meno. Una diminuzione dovuta, principalmente, al mancato rinnovo dei contratti a termine e alla forte stagionalita’ del settore turistico-ricettivo, in gran parte compromessa dal coronavirus. E’ quanto emerge dall’ultimo studio dell’osservatorio economico di Aforisma School of Management. La provincia di Foggia e’ l’area piu’ colpita dalla recessione economica, innescata dal nuovo coronavirus, che ha perso 8.663 addetti, pari ad un tasso negativo del 5,7%. Seguono, in termini percentuali, la provincia di Brindisi con una flessione del 4,7 (da 87.998 a 83.904, ovvero 4.094 addetti in meno); Lecce, con un decremento del -3,6 (da 177.535 a 171.124, ovvero 6.411 addetti in meno); Taranto con un calo del 2 (da 122.785 a 120.299, ovvero 2.486 addetti in meno); Bari e Barletta-Andria-Trani, con una contrazione del 1,8 (da 405.899 a 398.786, ovvero 7.113 addetti in meno). I lavoratori impiegati nelle attivita’ di servizi di alloggio e ristorazione sono diminuiti di 14.282 unita’, pari a un tasso negativo del 14,2%. In agricoltura, si registrano 9.247 addetti in meno mentre nel manifatturiero 2.262 addetti. Il settore piu’ penalizzato e’ quello delle attivita’ artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento che hanno avuto un calo del 16,3%. Sono in difficolta’ anche il commercio che registra un calo di 2.088 addetti, le attivita’ di noleggio e delle agenzie di viaggio che hanno subito una contrazione di 1.395 addetti, le attivita’ professionali, scientifiche e tecniche con meno 252 addetti e i servizi di informazione e comunicazione con una perdita 184 addetti. Sono in controtendenza, la sanita’ e l’assistenza sociale (+1.034 addetti; da 43.394 a 44.428, pari ad un incremento del 2,4%), le costruzioni (+976 addetti; da 89.571 a 90.547), il trasporto e il magazzinaggio (+845 addetti; da 54.114 a 54.959) e le attivita’ finanziarie e assicurative (+347; da 19.405 a 19.752). “Nelle aziende attive pugliesi – evidenzia Davide Stasi che ha firmato lo studio – si contano 916.694 addetti. La media e’ di 2,8 addetti per impresa, considerato che le attivita’ economiche attive, iscritte al Registro Imprese delle Camere di commercio della Puglia, sono 328.881. Il sistema produttivo pugliese e’ caratterizzato, nel complesso, dalla forte presenza di ditte individuali e micro-imprese, considerato che la media per impresa non arriva neppure alle tre unita’ lavorative”.

Condividi sui Social!