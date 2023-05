Foggia e Cerignola contro Potenza e Monopoli

Si va in scena per il Secondo Turno dei playoff, mentre per il Calcio Foggia 1920 sarà la prima dopo la chiusura della regular season, l’Audace Cerignola è reduce dalla vittoria roboante contro la Juve Stabia per 3 a 0. Ad incontrare il Foggia, sarà il Potenza di mister Pino Raffaele, vincitore di misura sul Picerno per 1 a 0 in trasferta, dovranno proseguire a giocare lontano dal “Viviani”, in virtù della migliore classifica dei Satanelli, che sono giunti quarti. La squadra di Delio Rossi, dovrà comunque stare sempre sul pezzo, anche se potrà contare su due risultati su tre che le consentirebbero il passaggio alla Fase Nazionale, obiettivo minimo stagionale che la società ad inizio stagione aveva prefissato. Diversamente per la Cenerentola che sta facendo impazzire di gioia dallo scorso anno i propri tifosi del “Monetrisi”, ci sarà la mina vangate Monopoli, rigenerata dalla cura Ferrari-Anaclerio e usciti vittoriosi anche loro giovedì sera contro il Latina Calcio. Due sfide per le squadre della Capitanata, molto insidiose dove se hanno delle possibilità in più è per la classifica che arride loro, ma guai a fare calcoli ed i rispettivi tecnici, Delio Rossi e Michele Pazienza lo sanno benissimo. Il Foggia dal canto suo è chiamato a dare continuità al rendimento che ha trovato sotto la guida di mister Rossi, puntando sui gol di Ogunseye, sui tiri dalla distanza e sulle verticalizzazioni che spesso e volentieri hanno messo in difficoltà tante squadre, compreso il Catanzaro dei record di Vivarini, eliminato ai rigori in Coppa Italia, anche se in quel caso c’era mister Gallo. Poco però cambierà perché servirà la concretezza per portare in cassaforte una qualificazione alla Fase Nazionale, sino a sognare di disputare quella finale di ritorno dei playoff, il 18 giugno per accarezzare e strappare l’ultima posizione valevole per la prossima serie B che dovrebbe partire intorno al 19 agosto 2023. Per l’Audace Cerignola, giocare in modo speculativo o difensivo non esiste, l’unica filosofia di gioco che ha pazienza è quella di attaccare gli avversari a prescindere dagli interpreti di attacco che devono essere i primi a dare una mano in fase di non possesso, e di fronte si troveranno un Monopoli, ricompattato che seppur hanno una mentalità più attendista, sono micidiali nel gioco di rimessa e sicuramente anche sono obbligati a vincere per passare il turno non modificheranno il loro modo di interpretare la gara. I più pericolosi sponda biancoverde sono Starita, Fella e Manzari. Tuttavia il Cerignola, oltre a voler proseguire il sogno per se stessi, società e tifosi, vuole riscattare fortemente le due sconfitte patite tra andata e ritorno contro i Gabbiani, e di sicuro sarà battaglia. (Ph. Calcio Foggia & Audace Cerignola).

M.I.



Pubblicato il 12 Maggio 2023