Foggia e Barletta capitali del dialogo mediterraneo

Non un semplice festival, ma un vero e proprio ecosistema di innovazione territoriale. Dal 24 al 26 giugno 2026, le città di Foggia e Barletta ospiteranno la prima edizione del MEC 2026 – Mediterranean Education & Culture Forum, un evento di respiro internazionale promosso dal Learning Sciences Institute (LSi) dell’Università di Foggia.Con il prestigioso patrocinio del Parlamento Europeo e il forte sostegno delle istituzioni locali, il MEC 2026 si propone come la principale piattaforma euromediterranea di dialogo tra ricerca accademica, istituzioni pubbliche, imprese creative e società civile. L’obiettivo è esplorare e ridefinire il ruolo dell’educazione e della cultura come motori di sviluppo, inclusione sociale e competitività territoriale.La manifestazione si distingue per un approccio fortemente esperienziale, trasformando i luoghi storici in Living Labs, laboratori aperti in cui cittadini, ricercatori, studenti e artisti collaborano attivamente. La Prof.ssa Giusi Antonia Toto, Coordinatrice del LSi e promotrice dell’iniziativa, sottolinea: “Il MEC 2026 abbatte i muri tra l’accademia e il territorio. Vogliamo dimostrare come le scienze dell’apprendimento e le arti performative possano convergere per generare un impatto reale sulla società, promuovendo una cultura della pace e della cittadinanza attiva nel Mediterraneo”.Il Forum prenderà il via mercoledì 24 giugno a Foggia, presso il Museo Civico. Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Prof. Lorenzo Lo Muzio, della Direttrice Barbara De Serio, della Sindaca Alice Amatore e della Consigliera Nazionale D’Antini, il pomeriggio entrerà nel vivo con l’inaugurazione della mostra e del laboratorio curati dalla scuola Fatoma. La giornata inaugurale si concluderà con un grande momento di networking e un aperitivo che coinvolgerà l’ospite speciale Giuseppe Garibaldi e le associazioni culturali foggiane.Nei giorni 25 e 26 giugno, l’evento si sposterà a Barletta. La cornice di Palazzo San Domenico ospiterà un fitto calendario di appuntamenti: dai workshop sull’intercultura attraverso il gioco curati dall’Associazione Crocevia dei Mondi, allo “Speed cittadinanza” di Arci Barletta, fino ai laboratori di ecoeducazione e riuso dell’Associazione Scartoff.

Di particolare rilievo sarà la tavola rotonda “Culture e radici”, che vedrà dialogare realtà attive nel sociale come l’Associazione Walakota, Intercultura Barletta, Caritas e l’Ambulatorio popolare ODV. Venerdì 26 giugno, il format interattivo del “World Café” stimolerà il confronto sui temi della sostenibilità e dell’inclusione, culminando nel pomeriggio con un’azione di Guerrilla Gardening per rinverdire le aree urbane trascurate della città.

Le serate barlettane prenderanno vita nella suggestiva location dell’Anfiteatro del Castello. Il 25 giugno il pubblico potrà assistere alla presentazione del libro del Prof. Frisino, seguita da un coinvolgente Poetry Slam e dalle performance artistiche di Danzaria. Il gran finale, venerdì 26 giugno, celebrerà l’incontro tra tradizione e contemporaneità con uno spettacolo teatrale, i ritmi travolgenti della Pizzica con Stella Grande e il DJ set di chiusura curato da Ignazio Leone.



Pubblicato il 16 Giugno 2026