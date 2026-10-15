Foggia dopo il nubifragio, Europa Verde: “Basta emergenze annunciate, servono interventi strutturali”

Gli alberi caduti in pieno centro, le strade trasformate in fiumi, i locali al pianterreno allagati e gli automobilisti rimasti intrappolati nei sottopassi sommersi dall’acqua, sono le conseguenze del violento nubifragio che ha colpito Foggia e che, secondo Europa Verde, hanno riportato alla luce problemi di manutenzione e fragilità del territorio urbano mai realmente affrontati. Il movimento esprime preoccupazione per la capacità della città di fronteggiare fenomeni meteorologici sempre più intensi, denunciando la mancanza di una programmazione adeguata degli interventi ordinari e straordinari.

A preoccupare è soprattutto la successione di cedimenti delle alberature: in corso Vittorio Emanuele un albero è precipitato al suolo sfiorando passanti e automobili, mentre nei giorni precedenti episodi analoghi erano stati registrati in piazza Pavoncelli, in viale Ofanto all’angolo con via Gioberti e in corso Garibaldi. Una situazione che, per Europa Verde, non può essere liquidata come una semplice conseguenza del maltempo, soprattutto alla luce degli allagamenti che hanno interessato diverse zone della città, rendendo impraticabili alcune strade e creando situazioni di pericolo nei sottopassi.

La caduta delle alberature non è un evento fortuito, ma il risultato di anni di incuria, potature eseguite male e di un suolo soffocato dall’asfalto. Parallelamente, i ripetuti allagamenti testimoniano l’incapacità del sistema di deflusso e della rete fognaria di reggere l’impatto delle piogge, a causa di caditoie e tombini cronicamente intasati e privi di una pulizia preventiva costante e capillare. Europa Verde Foggia rivolge un appello chiaro e fermo all’Amministrazione comunale chiedendo un piano straordinario e scientifico di censimento e cura del verde, con l’immediata verifica della stabilità delle alberature lungo le principali arterie cittadine, l’abbandono definitivo delle capitozzature selvagge e un investimento reale nella corretta gestione del verde urbano.

Sollecitano, inoltre, la manutenzione preventiva della rete idraulica e dei sottopassi: non si può continuare a inseguire l’emergenza dopo che strade e sottopassi si trasformano in trappole, è indispensabile un cronoprogramma pubblico e trasparente per la pulizia periodica di caditoie, tombini e bocche di lupo su tutto il territorio comunale. Infine, sostengono l’urgenza dell’avvio di politiche di de-pavimentazione per ridurre le superfici impermeabili, favorendo il drenaggio naturale dell’acqua piovana e alleggerendo così il carico sulla rete fognaria: Foggia non può continuare a mettere a rischio la sicurezza dei propri cittadini ad ogni pioggia intensa.



Pubblicato il 15 Ottobre 2026