Il Foggia ha trovato lunedì scorso l’intesa con il tecnico Gaetano Auteri per la risoluzione consensuale del rapporto. Una decisione maturata probabilmente già prima del derby perso contro il Bari, alla luce di un andamento deficitario in campionato, delle dichiarazioni successive alla sconfitta con il Barletta, quando il tecnico aveva accusato la proprietà di inesperienza, e di alcune esternazioni rivolte talvolta anche ai propri giocatori. A pesare, inoltre, quelle frasi sibilline pronunciate dallo stesso Auteri: «Deciderò io stesso, quando non sarà possibile proseguire il rapporto non mi faccio esonerare». Circa una settimana dopo è arrivata l’intesa per la separazione consensuale.

Nella giornata di lunedì la società ha tenuto un lungo summit, articolato in diversi incontri: prima con il tecnico uscente, poi con i giocatori, con l’obiettivo di trovare la quadra e provare a ricompattare l’ambiente. L’accordo con Auteri era valido fino a giugno 2028, ma ormai non c’erano più i presupposti per proseguire. La sua esperienza si chiude con un bilancio di quattro vittorie, tre pareggi e nove sconfitte, compresa quella del 16 agosto in Coppa Italia contro l’Altamura. Adesso si apre il casting per la successione. In pole c’è Emanuele Troise, profilo gradito alla società rossonera, che avrebbe superato la concorrenza di Claudio De Luca, ex Picerno, e Fabio Prosperi.

Verso la risoluzione anche il direttore sportivo Alex Casella. Il direttore dell’area tecnica, Peppino Pavone, potrebbe assumere, come già accaduto in altre occasioni, la gestione della situazione, valutando se procedere subito alla nomina di un nuovo diesse oppure accentrare temporaneamente le funzioni operative, anche in vista del mercato di gennaio. La priorità, tuttavia, resta il campo. Il Foggia ha bisogno di risultati per risalire la china ed evitare che la situazione di classifica, già pesante, diventi ulteriormente compromessa. Venerdì sera, al «Pinto», contro la Casertana, la sedicesima giornata di campionato rappresenterà un banco di prova importante. Bisogna tornare a fare punti, e subito, a prescindere dallo spessore dell’avversario. (Ph. F. Antonellis/Calcio Foggia).



Pubblicato il 25 Novembre 2026