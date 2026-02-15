Attualità

Foggia, docente schiaffeggiato da padre alunna dopo rimprovero: indagini

(Adnkronos) – E' stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Foggia il docente dell'istituto superiore 'Einaudi' che sarebbe stato schiaffeggiato ieri mattina dal padre di un'alunna arrivato a scuola dopo che la figlia avrebbe ricevuto un rimprovero in classe. Al docente, che insegna lingue, è stata assegnata una prognosi di 7 giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri di una Stazione del capoluogo dauno.  
Pubblicato il 15 Febbraio 2026

